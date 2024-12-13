Generador de Vídeos de Información de Salud Optimiza la Educación del Paciente

Mejora la comprensión del paciente y el alcance del marketing con vídeos de salud generados por IA, aprovechando potentes capacidades de texto a vídeo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de marketing de salud dinámico de 30 segundos diseñado para promover un nuevo servicio de consulta virtual a jóvenes profesionales. Este vídeo, dirigido a personas ocupadas que buscan opciones de salud convenientes, debe presentar una estética visual moderna y limpia con música de fondo animada y una voz en off amigable y profesional. Aprovechar la funcionalidad de texto a vídeo de HeyGen desde el guion agilizará la producción de este anuncio atractivo.
Prompt de Ejemplo 2
Diseña un vídeo de formación médica integral de 60 segundos que describa el procedimiento correcto para una prueba diagnóstica común. El público principal para este contenido del generador de vídeos de información de salud son nuevos empleados médicos y estudiantes, requiriendo un estilo visual claro e instructivo con animaciones paso a paso y una voz precisa y autoritaria. Asegura claridad y accesibilidad incorporando subtítulos de IA de HeyGen para toda la información hablada.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo rápido de 15 segundos con consejos de salud para redes sociales sobre cómo mantener la hidratación durante el verano. Este vídeo corto e impactante está dirigido al público en general, específicamente a usuarios de redes sociales que buscan consejos de bienestar prácticos, y debe tener un estilo visual vibrante y llamativo con superposiciones de texto concisas y música de fondo animada. La función de redimensionamiento y exportación de proporciones de HeyGen permitirá una fácil adaptación para varias plataformas sociales.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona un Generador de Vídeos de Información de Salud

Transforma sin esfuerzo tus guiones de salud en vídeos atractivos y profesionales para la educación del paciente, marketing o formación médica.

1
Step 1
Crea Tu Guion
Pega tu información de salud en la plataforma, y la IA convertirá tu texto en un guion de vídeo. Esta es la base para tu vídeo de información de salud.
2
Step 2
Selecciona Tu Presentador
Elige entre una amplia gama de avatares de IA para representar tu mensaje. Estos presentadores de IA pueden transmitir información médica compleja de manera clara, mejorando tus vídeos de salud.
3
Step 3
Personaliza y Mejora
Añade subtítulos de IA autogenerados, integra medios relevantes y aplica tu marca para asegurar que el vídeo se alinee con tus objetivos de educación del paciente o marketing de salud.
4
Step 4
Exporta y Distribuye
Genera tu vídeo final, listo para su distribución. Expórtalo en varios formatos de proporciones adecuados para diferentes plataformas, asegurando que tu mensaje llegue efectivamente a tu audiencia.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Genera Vídeos Atractivos para Redes Sociales

Genera rápidamente vídeos y clips atractivos para redes sociales para elevar los esfuerzos de marketing de salud.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen transformar la generación de vídeos de información de salud?

HeyGen actúa como un potente Generador de Vídeos de IA, permitiendo la creación rápida de vídeos de salud de alta calidad para la educación del paciente y contenido informativo. Optimiza el proceso de producción, haciendo accesibles y atractivos temas médicos complejos a través de una plataforma intuitiva.

¿Qué características específicas ofrece HeyGen para vídeos de formación médica?

HeyGen facilita la creación de contenido de formación médica integral utilizando avatares de IA realistas y robustas capacidades de texto a vídeo. Los usuarios pueden aprovechar la generación de voz en off y subtítulos de IA en múltiples idiomas, asegurando experiencias de aprendizaje claras e inclusivas para audiencias diversas.

¿Es HeyGen adecuado para crear vídeos de marketing de salud atractivos?

Absolutamente. HeyGen es una solución ideal para el marketing de salud, ofreciendo una interfaz fácil de usar con diversos plantillas de vídeo para producir rápidamente contenido promocional atractivo. Sus herramientas soportan controles de marca y redimensionamiento de proporciones para campañas efectivas en redes sociales y un mayor alcance.

¿Cómo asegura HeyGen la facilidad de uso para los profesionales de la salud?

HeyGen está diseñado con una interfaz fácil de usar y edición de arrastrar y soltar, permitiendo a los profesionales de la salud crear vídeos de salud con IA sin esfuerzo. Nuestra plataforma simplifica todo el proceso, desde el guion hasta el vídeo final, sin requerir experiencia previa en producción de vídeos.

