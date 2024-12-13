Plataforma de creación de vídeos impulsada por IA para la mejora de la salud

Simplifica el mapeo del viaje del paciente para los profesionales de la salud. Crea vídeos dinámicos sin esfuerzo utilizando Texto a vídeo desde el guion.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo explicativo animado de 60 segundos dirigido al personal clínico y a los nuevos empleados de salud para "formación interna" sobre un procedimiento médico complejo. Los visuales deben ser atractivos e instructivos, con un avatar de IA amigable pero autoritario explicando cada paso claramente, apoyado por una voz en off clara y confiada, enfatizando la "educación en salud". Aprovecha los "Avatares de IA" de HeyGen para ofrecer contenido consistente y profesional.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo conciso de 30 segundos para jefes de departamento y líderes de equipo para introducir y visualizar un nuevo proceso operativo dentro de su instalación de salud. El estilo visual debe ser dinámico con cortes rápidos que demuestren el flujo del proceso, utilizando superposiciones de texto audaces para los pasos clave, acompañado de una pista instrumental animada con "Subtítulos/captions" para una comprensión universal. Este enfoque de "vídeos dinámicos" agiliza la comunicación para un mapeo efectivo de mejoras en salud.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo narrativo inspirador de 45 segundos para socios potenciales de hospitales e inversores en salud, mostrando una historia de éxito en "atención al paciente". El estilo visual debe ser cálido y acogedor, combinando imágenes de archivo del mundo real con sutiles superposiciones animadas para enfatizar los resultados de los pacientes, todo narrado por una voz en off motivadora y profesional. Usa la "Generación de voz en off" de HeyGen para transmitir un mensaje poderoso a través de la narración visual.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo funciona el creador de vídeos de mapeo de mejoras en salud

Transforma mapas complejos de mejoras en salud en vídeos claros y atractivos que educan e informan a las partes interesadas, simplificando los viajes de los pacientes y los procesos de formación interna.

1
Step 1
Crea tu Guion
Transforma sin esfuerzo tu narrativa de mapeo de mejoras en salud en un vídeo aprovechando nuestra capacidad de Texto a vídeo desde el guion, sentando las bases para tu contenido dinámico.
2
Step 2
Añade Avatares de IA y Voces en Off
Mejora el compromiso seleccionando de una amplia gama de avatares de IA para presentar tu información, complementados por voces en off de alta calidad, asegurando una comunicación clara y convincente.
3
Step 3
Aplica Marca y Visuales Personalizados
Personaliza tu vídeo con Plantillas y escenas adaptadas para la salud, incorporando los colores y el logotipo de tu marca, que se alinean con la identidad visual de tu organización.
4
Step 4
Exporta y Comparte tus Ideas
Genera y distribuye tus impactantes vídeos de mejora de la salud utilizando el cambio de tamaño de relación de aspecto y exportaciones, optimizándolos para cualquier plataforma y permitiendo una amplia difusión y comprensión mejorada.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Visualiza Mejoras en el Viaje del Paciente

Crea vídeos dinámicos para ilustrar el mapeo exitoso del viaje del paciente y las mejoras en salud, fomentando mejores resultados para los pacientes.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo mejora HeyGen la producción creativa de vídeos?

HeyGen sirve como una plataforma de creación de vídeos impulsada por IA, permitiendo a los usuarios transformar texto en vídeos dinámicos sin esfuerzo. Nuestra extensa biblioteca de plantillas y escenas, combinada con avatares de IA y voces en off de alta calidad, facilita la narración visual convincente y la creación de vídeos realmente atractivos sin edición compleja.

¿Qué hace que los avatares de IA de HeyGen sean efectivos para contenido de vídeo diverso?

Los avatares de IA de HeyGen están diseñados para ofrecer narrativas consistentes y profesionales, actuando como presentadores virtuales para tus vídeos animados. Estas herramientas de animación impulsadas por IA agilizan la producción de vídeos, ofreciendo una amplia gama de avatares que pueden combinarse con voces en off de alta calidad, eliminando la necesidad de talento profesional de voz tradicional.

¿Pueden personalizarse los vídeos de HeyGen para diversas plataformas y necesidades de marca?

Absolutamente, HeyGen permite una personalización integral para adaptarse a diversas plataformas y requisitos de marca. Los usuarios pueden utilizar el cambio de tamaño de relación de aspecto y exportaciones para optimizar vídeos dinámicos para canales de redes sociales o formación interna, además de añadir subtítulos/captions y aplicar controles de marca robustos como logotipos y colores específicos.

¿Es HeyGen adecuado para generar contenido instructivo y vídeos explicativos?

Sí, HeyGen sobresale como creador de vídeos para generar contenido instructivo de alta calidad y vídeos explicativos atractivos de manera eficiente. Nuestra avanzada capacidad de texto a vídeo, combinada con plantillas personalizables para la salud y una biblioteca de medios, simplifica el proceso de crear vídeos convincentes para formación interna, educación en salud o explicaciones del viaje del paciente.

