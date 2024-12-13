HeyGen simplifica la información compleja sobre salud aprovechando los avatares de IA y la creación de texto a vídeo, convirtiendo guiones de vídeo detallados en explicaciones fáciles de entender para mejorar la comprensión del paciente. Nuestra plataforma te ayuda a comunicar eficazmente los beneficios del seguro de salud y los vídeos de formación a través de varios canales, incluidas las redes sociales.