Descubre Perspectivas de Promoción de la Salud con un Creador de Vídeos de IA

Produce sin esfuerzo vídeos educativos para pacientes y explicativos de salud utilizando avatares de IA avanzados para la narración visual.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo explicativo informativo de 60 segundos dirigido a profesionales de la salud, profundizando en un nuevo hallazgo de investigación. El vídeo debe adoptar una estética visual profesional y limpia, con avatares de IA realistas para articular información compleja con precisión y autoridad.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo dinámico de 30 segundos para redes sociales dirigido a personas ocupadas, ofreciendo una rápida actualización de salud o desmitificación. Este vídeo debe mostrar visuales de ritmo rápido y música de fondo en tendencia, asegurando accesibilidad a través de subtítulos automáticos para visualización silenciosa en varias plataformas.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo inspirador de 50 segundos para grupos comunitarios, destacando una iniciativa de salud local como una pieza de narración visual. El estilo visual y de audio debe ser edificante y centrado en la comunidad, aprovechando la capacidad de Texto a vídeo de HeyGen para transformar sin problemas el guion en una experiencia visual convincente.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Perspectivas de Promoción de la Salud

Crea vídeos atractivos de promoción de la salud y educación para pacientes con la plataforma impulsada por IA de HeyGen, convirtiendo complejas perspectivas en historias visuales atractivas sin esfuerzo.

1
Step 1
Elige una Plantilla de Vídeo
Selecciona de una diversa biblioteca de "plantillas de vídeo" profesionales diseñadas para vídeos explicativos de salud. Nuestras "plantillas y escenas" expertamente elaboradas proporcionan un punto de partida perfecto para tu contenido de promoción de la salud.
2
Step 2
Crea tu Guion
Transforma fácilmente tu contenido escrito en visuales dinámicos. Pega tu "Texto a vídeo desde guion", y HeyGen generará un vídeo completo, agilizando el proceso de creación de vídeos educativos para pacientes.
3
Step 3
Añade Elementos Visuales
Mejora tu narrativa con visuales atractivos. Integra "avatares de IA" realistas para presentar tus perspectivas de salud, proporcionando un toque humano y mejorando la narración visual en tus vídeos.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Finaliza tu vídeo y prepáralo para su distribución. Utiliza "redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones" para optimizar tus vídeos de promoción de la salud para varios "canales de redes sociales" y plataformas, alcanzando a un público más amplio.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Crea Contenido de Salud Atractivo para Redes Sociales

Genera rápidamente vídeos y clips dinámicos de perspectivas de promoción de la salud optimizados para canales de redes sociales para involucrar e informar a tu comunidad.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen elevar las perspectivas de promoción de la salud a través de la generación de vídeos de IA?

HeyGen permite a las organizaciones transformar las perspectivas de promoción de la salud en vídeos atractivos utilizando su avanzado Generador de Vídeos de IA. Simplifica la creación de narraciones visuales atractivas, haciendo que los vídeos educativos sean accesibles e impactantes para un público más amplio.

¿Puede HeyGen ayudar en la producción de vídeos explicativos de salud de alta calidad para la educación del paciente?

Absolutamente. HeyGen es ideal para crear vídeos explicativos de salud efectivos y vídeos educativos para pacientes. Con avatares de IA personalizables y una biblioteca de plantillas de vídeo, agiliza la producción de contenido informativo que mejora la comprensión y el compromiso del paciente.

¿Qué controles de marca ofrece HeyGen para personalizar el contenido de vídeo?

HeyGen ofrece robustos controles de marca, permitiendo a los usuarios personalizar vídeos con sus propios logotipos, colores de marca y fuentes. Estas herramientas de edición aseguran una identidad visual consistente en todo el contenido de vídeo, perfecto para compartir en canales de redes sociales y mantener el reconocimiento de la marca.

¿Cómo utiliza HeyGen Texto a vídeo desde guion y subtítulos de IA para simplificar la creación de vídeos?

HeyGen revoluciona la creación de vídeos convirtiendo Texto a vídeo desde guion con increíble facilidad, reduciendo significativamente el tiempo de producción. Combinado con subtítulos automáticos de IA y avatares de IA realistas, HeyGen actúa como un poderoso creador de vídeos que hace que el vídeo profesional sea accesible para todos.

