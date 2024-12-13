Produce un vídeo explicativo conciso de 60 segundos dirigido a profesionales de la salud y responsables de políticas, ilustrando el impacto de un reciente cambio en la política de salud. El estilo visual debe ser profesional y autoritario, utilizando infografías claras y visualización de datos, complementado con una voz en off seria e informativa. Aprovecha los avatares de AI de HeyGen para presentar la información y asegurar una generación de voz en off precisa para una entrega pulida.

