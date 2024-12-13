Eleva tu contenido con nuestro creador de vídeos de rendimiento en salud

Genera sin esfuerzo vídeos educativos de salud atractivos y vídeos de formato corto para todas tus iniciativas de marketing, utilizando potentes funciones de texto a vídeo desde guion.

335/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo dinámico de 15 segundos para publicaciones en redes sociales, dirigido a entusiastas del fitness con un consejo rápido sobre salud y fitness. Emplea visuales enérgicos con cortes rápidos y una pista de audio animada de la biblioteca de medios de HeyGen, utilizando su redimensionamiento de relación de aspecto para una visualización óptima en la plataforma.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo profesional de 45 segundos sobre medicina y salud dirigido a potenciales pacientes, mostrando los servicios de una clínica a través de un avatar de IA confiable. El estilo visual debe ser calmante y moderno, con un guion claro transformado directamente en vídeo usando la función de texto a vídeo de HeyGen, asegurando que toda la información clave se transmita con subtítulos/captions fácilmente legibles.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo educativo de salud vibrante de 20 segundos, perfecto para jóvenes adultos, abordando un mito común de salud con visuales animados. El estilo debe ser atractivo y conciso, presentando un avatar de IA animado que entregue un mensaje contundente a través de una voz en off clara, utilizando las diversas plantillas y escenas de HeyGen para crear un clip corto impactante.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo crear vídeos de rendimiento en salud

Transforma fácilmente datos e insights de salud en contenido de vídeo convincente con nuestra plataforma de IA intuitiva, mejorando el compromiso y la comprensión de tu audiencia.

1
Step 1
Crea tu vídeo inicial
Comienza seleccionando de una amplia gama de "plantillas de vídeo de salud" para establecer rápidamente la estructura y el estilo de tu vídeo.
2
Step 2
Añade avatares de IA y voces en off
Mejora tu mensaje con "avatares de IA" realistas que pueden presentar tus insights de salud de manera dinámica, asegurando una comunicación clara con un "generador de vídeos médicos de IA".
3
Step 3
Aplica elementos de marca
Mantén un aspecto profesional y consistente aplicando tus "controles de marca (logotipo, colores)" para integrar la identidad de tu organización sin problemas en el contenido de tu "plataforma de creación de vídeos impulsada por IA".
4
Step 4
Exporta y comparte tu contenido
Finaliza tu proyecto utilizando "redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones" para preparar tu contenido de "creador de vídeos de rendimiento en salud" de alta calidad para cualquier plataforma o audiencia.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Crea contenido atractivo de salud para redes sociales

.

Produce rápidamente vídeos cortos y clips cautivadores para campañas de marketing de salud y concienciación pública en redes sociales.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar la creatividad de los vídeos educativos de salud?

Como plataforma de creación de vídeos impulsada por IA, HeyGen mejora significativamente la creatividad de los vídeos educativos de salud. Utiliza avatares de IA, plantillas de vídeo de salud listas para usar y vídeos animados para producir contenido atractivo e impactante rápidamente.

¿Puede HeyGen personalizar vídeos médicos y de salud para marcas específicas?

Sí, HeyGen ofrece controles de marca robustos para asegurar que tus vídeos médicos y de salud se alineen perfectamente con la identidad de tu organización. Incorpora fácilmente logotipos, colores personalizados y estilos únicos en todo tu contenido, mejorando tus esfuerzos de marketing en salud.

¿Qué tipo de contenido de salud y fitness puedo crear usando HeyGen?

HeyGen es un versátil creador de vídeos de rendimiento en salud, que permite la creación de diverso contenido de salud y fitness, desde detallados vídeos explicativos de salud hasta dinámicos vídeos de formato corto para publicaciones en redes sociales. Su plataforma intuitiva agiliza el proceso de producción para varios formatos.

¿Cómo aprovecha HeyGen la IA para la generación de vídeos de salud?

HeyGen actúa como un generador de vídeos médicos de IA utilizando avatares de IA y una avanzada funcionalidad de texto a vídeo desde guion. Simplemente escribe tu guion, y HeyGen puede generar una voz en off realista y vídeo, simplificando significativamente la creación de contenido.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo