Crea un vídeo educativo de 45 segundos dirigido a explicar los efectos secundarios comunes de los medicamentos a los pacientes y sus familias. El estilo visual debe ser tranquilizador y contar con un avatar de IA amigable que demuestre conceptos simples con texto claro y conciso en pantalla, complementado por una voz en off calmada generada directamente a partir de un guion, utilizando las capacidades de generación de avatares y voz en off de HeyGen para una entrega compasiva.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de formación de 60 segundos para profesionales de la salud sobre nuevos protocolos de desinfección. Este vídeo requiere un estilo visual profesional e informativo, incorporando texto a vídeo claro desde el guion para las instrucciones y utilizando los subtítulos/captions de HeyGen para asegurar la accesibilidad y retención de detalles cruciales para todos los aprendices.
Prompt de Ejemplo 2
Diseña un vídeo educativo de salud conciso de 30 segundos para lanzar una campaña de concienciación sobre las alergias estacionales. El estilo visual y de audio debe ser atractivo y brillante, con cambios de escena dinámicos y música de fondo animada, aprovechando las plantillas y escenas de HeyGen y el soporte de la biblioteca de medios/stock para producir rápidamente contenido impactante para el público general.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo de producción de salud de 75 segundos detallando los beneficios de un chequeo de salud rutinario para personas ocupadas. Este vídeo debe emplear un estilo visual animado sofisticado pero fácil de entender, con una voz en off calmada y explicativa, asegurando que la información sea accesible y visualmente atractiva, y pueda ajustarse fácilmente para varias plataformas usando el redimensionamiento de aspecto y exportaciones de HeyGen.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Generador de Vídeos Educativos de Salud

Produce rápidamente vídeos educativos de salud atractivos y precisos para pacientes y profesionales de la salud con nuestra plataforma de vídeo de IA.

1
Step 1
Crea Tu Guion
Comienza escribiendo o pegando tu contenido educativo de salud. Nuestra plataforma utiliza tecnología de texto a vídeo desde el guion para transformar tus palabras en una narrativa visual.
2
Step 2
Selecciona un Avatar de IA
Elige entre una amplia gama de avatares de IA para ser tu presentador en pantalla, dando vida a tu contenido educativo para pacientes con un toque profesional.
3
Step 3
Mejora con Medios y Voz
Enriquece tus vídeos de formación con visuales de nuestra biblioteca de medios y genera voces en off de sonido natural usando nuestra función de generación de voz en off para una comunicación clara.
4
Step 4
Exporta Tu Vídeo Final
Utiliza nuestra función de redimensionamiento de aspecto y exportaciones para finalizar tu proyecto, asegurando que tus vídeos de educación médica estén perfectamente formateados para cualquier plataforma.

Expande el Alcance de los Cursos de Educación en Salud

Desarrolla y distribuye eficientemente un mayor volumen de cursos y materiales de educación en salud, alcanzando una audiencia global más amplia.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar los vídeos de educación en salud y formación de pacientes?

La plataforma de vídeo de IA de HeyGen sirve como un potente generador de vídeos educativos de salud, permitiendo a los profesionales de la salud crear rápidamente vídeos de formación atractivos y contenido educativo para pacientes. Su interfaz fácil de usar simplifica conceptos médicos complejos en formatos de vídeo accesibles para una amplia distribución.

¿Qué características específicas de IA ofrece HeyGen para la creación de vídeos de educación médica?

HeyGen utiliza avatares de IA avanzados y generadores de texto a vídeo para agilizar la creación de vídeos de educación médica. Esta innovadora plataforma de vídeo de IA permite la producción rápida de contenido de alta calidad, reduciendo significativamente el tiempo dedicado a los métodos tradicionales de creación de vídeos.

¿Puede HeyGen ayudar a las organizaciones de salud a localizar su contenido de vídeo educativo?

Sí, la plataforma de vídeo de IA de HeyGen admite robustas funciones de localización, permitiendo a las organizaciones de salud producir y adaptar eficientemente su producción de vídeos de salud para diversas audiencias globales. Esto asegura un mayor alcance y mejor comprensión para todos los pacientes, independientemente del idioma.

¿Es HeyGen una plataforma fácil de usar para profesionales de la salud sin experiencia en edición de vídeos?

Absolutamente. HeyGen está diseñada como una plataforma fácil de usar, empoderando a los profesionales de la salud para crear vídeos profesionales sin experiencia previa en edición. Su interfaz intuitiva, junto con plantillas extensas, conduce a un ahorro significativo de tiempo y costos en la producción de vídeos.

