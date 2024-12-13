Crea un vídeo educativo de 45 segundos para la educación de pacientes, dirigido a personas interesadas en comprender condiciones médicas comunes. El estilo visual debe ser limpio y tranquilizador, con un avatar de AI explicando temas complejos de manera clara y amigable. Utiliza los avatares de AI de HeyGen y la generación de voz en off para ofrecer información precisa, convirtiéndolo en un generador de vídeos médicos de AI efectivo para proveedores de salud.

Generar Vídeo