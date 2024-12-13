Crea un vídeo profesional y conciso de 1 minuto dirigido a gerentes de recursos humanos y desarrolladores de formación, demostrando cómo HeyGen funciona como un generador de vídeos AI eficiente para crear vídeos de formación personalizados para empleados. El estilo visual y de audio debe ser limpio y directo, con un enfoque en la facilidad de uso. Utiliza la capacidad de Texto a vídeo desde guion para transformar contenido escrito en una narración atractiva, mostrando cómo se pueden cubrir rápidamente temas complejos.

