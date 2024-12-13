Crea un vídeo de formación de 60 segundos sobre prevención del acoso para nuevos empleados, utilizando imágenes profesionales y una narración clara. Este vídeo debe definir el acoso en el lugar de trabajo y detallar las políticas de la empresa, aprovechando los avatares de AI de HeyGen para presentar la información de manera atractiva y efectiva para los vídeos de formación sobre prevención del acoso.

Generar Vídeo