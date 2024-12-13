Crea un completo vídeo instructivo de 90 segundos diseñado para nuevos miembros del gimnasio, demostrando claramente cómo usar de manera segura el equipo clave. Este vídeo debe adoptar un estilo visual y de audio profesional pero amigable, con demostraciones claras y una narración alentadora. Utiliza la generación de voz en off de HeyGen para instrucciones de audio nítidas y añade subtítulos para garantizar la accesibilidad, convirtiéndolo en un ideal "vídeo de orientación sobre el equipo del gimnasio" para un efectivo "onboarding de miembros".

Generar Vídeo