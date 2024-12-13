Un vídeo de 1 minuto diseñado para nuevos miembros del gimnasio, ofreciendo una bienvenida personalizada e introducción a las instalaciones. El estilo visual debe ser brillante y enérgico, con movimientos de cámara dinámicos que muestren diversas áreas del gimnasio, complementado por una voz en off de AI animada y motivadora. Utiliza los avatares de AI de HeyGen para guiar a los miembros por las estaciones clave, asegurando una cara amigable y consistente para todos los vídeos de bienvenida, haciéndolos sentir altamente personalizados.

