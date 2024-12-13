HeyGen funciona como un eficaz creador de vídeos de caminos de formación guiada, facilitando la creación de vídeos de microaprendizaje concisos. Permite a los usuarios combinar elementos como avatares AI, capacidades de Texto a vídeo y grabaciones de pantalla para construir programas de formación modulares y atractivos. Esto permite un desarrollo flexible y eficiente de recorridos de aprendizaje estructurados.