Creador de Vídeos de Recorrido Guiado: Crea Experiencias Visuales Atractivas

Crea sin esfuerzo vídeos de recorrido guiado profesionales y mejóralos con nuestra superior generación de voz en off.

Desarrolla un vídeo de 90 segundos que demuestre cómo los aspirantes a emprendedores tecnológicos y propietarios de pequeñas empresas pueden generar rápidamente vídeos explicativos para características de software complejas. El estilo visual debe ser limpio, moderno y profesional, utilizando las "Plantillas y escenas" de HeyGen para un montaje rápido de contenido, complementado con una voz en off animada e informativa generada a través de "Generación de voz en off" para explicar los beneficios principales de un Generador de Vídeos AI.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Crea un vídeo instructivo de 1 minuto para desarrolladores de software y educadores técnicos, mostrando una guía paso a paso sobre cómo depurar un error común de código. El vídeo debe presentar visuales nítidos grabados en pantalla con texto claro y conciso en pantalla, adoptando un tono directo e instructivo, y aprovechar los "Subtítulos/captions" de HeyGen para generar automáticamente subtítulos y asegurar la accesibilidad como una poderosa herramienta de Edición de Vídeo.
Produce un vídeo de revisión de producto de 2 minutos dirigido a revisores tecnológicos y profesionales de TI, centrado en una nueva solución de software empresarial para vídeos de YouTube. El estilo visual debe combinar capturas de pantalla detalladas en alta definición de la interfaz del software con avatares AI profesionales presentando ideas clave, todo respaldado por una voz en off precisa y experta. Utiliza los "Avatares AI" de HeyGen como un ejemplo de herramientas impulsadas por AI e incorpora metraje relevante de la "Biblioteca de medios/soporte de stock" para mejorar el contexto visual.
Diseña un corto de marketing de 45 segundos para equipos de marketing de soluciones tecnológicas B2B, destacando la eficiencia de un servicio basado en la nube y demostrando sus características clave como un creador de vídeos de recorrido guiado conciso. Los visuales deben ser dinámicos y de ritmo rápido, demostrando interacciones rápidas con la interfaz, acompañados de una voz en off profesional enérgica pero clara. Enfatiza la facilidad de crear contenido atractivo a través de "Texto a vídeo desde guion" de HeyGen y la flexibilidad de "Redimensionamiento y exportaciones de relación de aspecto" para distribución multiplataforma.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona tu Creador de Vídeos de Recorrido Guiado

Crea sin esfuerzo vídeos de recorrido guiado cautivadores, aprovechando herramientas impulsadas por AI y edición intuitiva para involucrar a tu audiencia y mostrar tus ofertas.

Selecciona una Plantilla
Elige entre una diversa biblioteca de plantillas profesionales para iniciar tu proyecto de vídeo de recorrido guiado, asegurando un punto de partida pulido y atractivo para tu narrativa.
Personaliza tus Escenas
Utiliza la edición de arrastrar y soltar para personalizar cada escena con tu metraje, imágenes y texto únicos, haciendo que tu recorrido guiado refleje verdaderamente tu marca y destino.
Añade Narración Profesional
Genera voces en off profesionales o añade tu propio audio para guiar a los espectadores a través de tu recorrido, mejorando la claridad y el compromiso con una narración de alta calidad.
Exporta y Comparte
Utiliza el Editor de Vídeo intuitivo para hacer ajustes finales, luego exporta tu vídeo de recorrido guiado en formatos preferidos para compartir sin problemas a través de plataformas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Da Vida a Recorridos Históricos

Utiliza la narración de vídeos impulsada por AI para reconstruir y presentar vívidamente eventos históricos dentro de tus recorridos guiados.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos para contenido técnico?

El Generador de Vídeos AI de HeyGen te permite transformar guiones de texto en vídeos atractivos con avatares AI, voces en off profesionales e incluso integrar vídeos de stock, haciendo que la edición de vídeos sea increíblemente fácil.

¿Qué herramientas de edición ofrece HeyGen para personalizar vídeos?

HeyGen proporciona una interfaz de edición intuitiva de arrastrar y soltar con varias plantillas y herramientas impulsadas por AI, permitiendo a los usuarios personalizar cada aspecto de su vídeo, incluidos los elementos de marca, con facilidad.

¿Puede HeyGen generar automáticamente subtítulos y voces en off profesionales para mis vídeos?

Sí, HeyGen cuenta con herramientas robustas impulsadas por AI para generar subtítulos precisos y voces en off profesionales, mejorando la accesibilidad y el compromiso de tus vídeos.

¿Qué opciones de exportación están disponibles para los vídeos creados con HeyGen?

HeyGen admite varias opciones de redimensionamiento y exportación de relación de aspecto, asegurando que tus vídeos estén perfectamente optimizados para plataformas como YouTube y otros canales de redes sociales.

