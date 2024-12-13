Creador de Vídeos de Soporte Guiado: Crea Guías Atractivas Fácilmente

Crea sin esfuerzo documentación en vídeo clara y guías de usuario con avatares de IA para mejorar la eficiencia del soporte al cliente y la incorporación.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo tutorial de 90 segundos dirigido a usuarios existentes del producto, mostrando soluciones paso a paso a consultas comunes de soporte al cliente mediante grabaciones de pantalla nítidas y una voz en off calmada, asegurando que el estilo visual y de audio sea fácil de seguir.
Prompt de Ejemplo 2
Crea una documentación en vídeo completa de 2 minutos para miembros del equipo interno, presentando un flujo de trabajo complejo con infografías basadas en datos y escenas dinámicas, mejoradas con subtítulos automáticos y música de fondo animada para una experiencia de visualización informativa y atractiva.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo dinámico de 45 segundos para equipos de marketing, convirtiendo un guion corto en una pieza promocional moderna y de ritmo rápido usando la capacidad de texto a vídeo de HeyGen, incorporando medios de archivo visualmente atractivos y una voz en off enérgica para actualizar rápidamente el contenido.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Soporte Guiado

Crea sin esfuerzo documentación en vídeo profesional y guías de usuario con herramientas impulsadas por IA para mejorar las experiencias de soporte al cliente y de incorporación.

1
Step 1
Crea Tu Guion de Vídeo
Comienza introduciendo tu texto en el editor de guiones. Nuestra plataforma utilizará tu guion para generar automáticamente el contenido de tu vídeo, aprovechando las potentes capacidades de texto a vídeo.
2
Step 2
Selecciona Tu Avatar de IA y Voz
Elige entre una diversa biblioteca de avatares de IA para representar tu marca o ponente. Luego, selecciona una voz en off de sonido natural para narrar tu guion, dando vida a tu vídeo de soporte guiado.
3
Step 3
Añade Visuales y Marca
Mejora tu vídeo con medios de archivo relevantes, imágenes y clips de vídeo de nuestra extensa biblioteca. Aplica el logotipo y los colores de tu marca para mantener un aspecto coherente y profesional en tu documentación en vídeo.
4
Step 4
Exporta y Publica Tu Guía
Finaliza tu vídeo de soporte guiado añadiendo subtítulos automáticos para accesibilidad. Luego, expórtalo en el formato de aspecto deseado, listo para publicar en plataformas sociales o incrustar en tus guías de usuario.

Casos de Uso

Simplifica información compleja para una guía de usuario más clara

Transforma instrucciones intrincadas en guías de vídeo fácilmente digeribles, asegurando que los usuarios comprendan los conceptos clave más rápido.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la generación de vídeos de IA a partir de texto?

El potente generador de vídeos de IA de HeyGen te permite transformar guiones en vídeos atractivos con facilidad. Puedes aprovechar nuestras capacidades de texto a vídeo para crear rápidamente documentación en vídeo profesional o tutoriales.

¿Puede HeyGen crear avatares de IA personalizados y voces en off para mis vídeos?

Sí, HeyGen te permite utilizar avatares de IA para presentar tu contenido, junto con voces en off generadas por IA de alta calidad. Esto simplifica significativamente el proceso de edición de vídeos para guías de usuario y materiales de incorporación.

¿Qué tipo de plantillas y opciones de marca ofrece HeyGen?

HeyGen ofrece una amplia gama de plantillas de vídeo y una biblioteca de medios completa con medios de archivo para iniciar tus proyectos. También tienes control total sobre la marca para incorporar tu logotipo y colores de marca para una documentación en vídeo coherente.

¿Cómo puede HeyGen ayudar en la creación de vídeos de soporte guiado efectivos?

HeyGen es un excelente creador de vídeos de soporte guiado, proporcionando herramientas impulsadas por IA para producir rápidamente vídeos tutoriales y contenido de soporte al cliente. Sus características simplifican la creación de documentación en vídeo clara y concisa para cualquier producto o servicio.

