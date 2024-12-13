Creador de Vídeos de Rutas Guiadas: Crea Aprendizaje Interactivo

Crea vídeos de formación dinámicos e interactivos para la incorporación de empleados, con avatares de IA realistas para mejorar el compromiso.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo explicativo detallado de 90 segundos dirigido al personal de soporte técnico, demostrando una nueva función de software con un enfoque en su flujo de trabajo técnico. Utiliza un estilo visual limpio e instructivo con superposiciones de texto en pantalla para resaltar pasos importantes, todo generado de manera eficiente usando la capacidad de Texto a vídeo de HeyGen desde el guion. Asegúrate de que los subtítulos/captions sean automáticamente incluidos para accesibilidad y refuerzo de términos complejos para este creador de vídeos de formación.
Prompt de Ejemplo 2
Diseña un tutorial de producto atractivo de 45 segundos para clientes existentes, mostrando una función recientemente añadida de tu software, actuando como un agente de vídeo de IA efectivo. El vídeo debe adoptar un estilo visual dinámico y optimista, con un avatar de IA amigable liderando la demostración contra un fondo de Plantillas y escenas vibrantes. El objetivo es entregar información rápida y digerible de manera efectiva para mejorar la competencia del usuario.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un vídeo informativo integral de 2 minutos para educadores que crean rutas guiadas dentro de un LMS, detallando cómo integrar y rastrear contenido de vídeo de manera efectiva. Emplea una estética visual informativa y estructurada, aprovechando el soporte de la biblioteca de medios/stock de HeyGen para B-roll relevante y asegurando que la exportación final utilice redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones para una compatibilidad perfecta a través de varios sistemas de gestión de aprendizaje, demostrando el potencial del creador de vídeos de rutas guiadas.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Rutas Guiadas

Crea vídeos de formación dinámicos e interactivos con rutas de aprendizaje personalizadas. Empodera a tu audiencia con contenido atractivo y basado en decisiones.

1
Step 1
Crea Tu Contenido Principal
Comienza delineando tu narrativa de formación. Utiliza las capacidades de "Texto a vídeo desde guion" para transformar tu contenido escrito en vídeo atractivo, o selecciona de plantillas pre-diseñadas.
2
Step 2
Añade Decisiones Interactivas
Integra "escenarios ramificados" para crear rutas de aprendizaje personalizadas. Diseña puntos de decisión que guíen a los espectadores a través de diferentes contenidos según su entrada.
3
Step 3
Selecciona Tu Presentador de IA
Elige entre una amplia gama de "avatares de IA" para presentar tu material de formación. Personaliza su apariencia y voz para que coincidan con el tono profesional de tu marca.
4
Step 4
Exporta y Rastrea Resultados
Fácilmente "exporta" tu vídeo interactivo para su distribución. Integra con tu Sistema de Gestión de Aprendizaje para el "seguimiento LMS" del compromiso y progreso del aprendiz.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Aclara temas complejos con fines educativos

Transforma temas educativos intrincados, como información médica, en rutas de vídeo claras y digeribles.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo facilita HeyGen la creación de vídeos de formación interactivos y rutas de aprendizaje personalizadas?

HeyGen empodera a los usuarios para construir experiencias dinámicas con el "creador de vídeos de rutas guiadas", incorporando elementos como "escenarios ramificados" y "verificaciones de conocimiento". Esto asegura que los aprendices se involucren con contenido que se adapta a su progreso individual, fomentando verdaderas "rutas de aprendizaje personalizadas" dentro de "vídeos educativos".

¿Qué capacidades avanzadas de generación de vídeo con IA ofrece HeyGen para crear contenido profesional?

HeyGen aprovecha sofisticados "avatares de IA" y capacidades de "Texto a vídeo" para transformar guiones en narrativas de vídeo atractivas. Esto incluye una avanzada "generación de voz en off" para un audio claro y "subtítulos/captions" automáticos, agilizando la creación de "vídeos de formación" de alta calidad.

¿Es HeyGen compatible con sistemas de gestión de aprendizaje (LMS) para seguimiento y distribución?

Absolutamente, HeyGen soporta una integración perfecta para el "seguimiento LMS" y la distribución de contenido. Puedes exportar vídeos compatibles con varias plataformas, incluyendo "exportación SCORM", asegurando que tu "contenido de formación" sea fácilmente gestionado y monitoreado dentro de tu infraestructura existente.

¿Puede HeyGen ayudar con la marca y personalización de materiales de formación de la empresa?

Sí, HeyGen proporciona controles de "marca" robustos para asegurar que tus vídeos de "incorporación de empleados" y formación se alineen con la identidad de tu empresa. Utiliza "Plantillas y escenas" personalizadas, logotipos y esquemas de color, junto con "redimensionamiento y exportaciones de relación de aspecto", para un aspecto consistente y profesional a través de su "editor de arrastrar y soltar".

