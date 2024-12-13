Sí, HeyGen proporciona controles de "marca" robustos para asegurar que tus vídeos de "incorporación de empleados" y formación se alineen con la identidad de tu empresa. Utiliza "Plantillas y escenas" personalizadas, logotipos y esquemas de color, junto con "redimensionamiento y exportaciones de relación de aspecto", para un aspecto consistente y profesional a través de su "editor de arrastrar y soltar".