Un vídeo de 90 segundos dirigido a Creadores de Cursos y Eduemprendedores, con un estilo visual elegante y profesional y una voz en off autoritaria y clara. Este vídeo demostrará lo fácil que es crear cursos en línea atractivos utilizando un editor de arrastrar y soltar para añadir vídeos, audio e imágenes, destacando la capacidad de HeyGen de convertir texto en vídeo desde un guion para transformar rápidamente los planes de lecciones en contenido visual dinámico.

Generar Vídeo