Generador de Aprendizaje Guiado: Crea Cursos en Línea Interactivos

Genera experiencias de aprendizaje personalizadas con avatares de AI para lecciones atractivas e interactivas.

Un vídeo de 90 segundos dirigido a Creadores de Cursos y Eduemprendedores, con un estilo visual elegante y profesional y una voz en off autoritaria y clara. Este vídeo demostrará lo fácil que es crear cursos en línea atractivos utilizando un editor de arrastrar y soltar para añadir vídeos, audio e imágenes, destacando la capacidad de HeyGen de convertir texto en vídeo desde un guion para transformar rápidamente los planes de lecciones en contenido visual dinámico.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo instructivo de 2 minutos para Formadores Corporativos y Equipos de RRHH, empleando una estética moderna y limpia y una voz en off segura y atractiva. El vídeo debe mostrar las capacidades avanzadas de integración de un generador de aprendizaje guiado, específicamente cómo se pueden gestionar sin problemas los paquetes SCORM y cómo las Analíticas integradas proporcionan profundos conocimientos sobre el progreso del alumno, utilizando los avatares de AI de HeyGen para presentar información compleja de manera clara y profesional.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo explicativo de 60 segundos para Educadores que buscan mejorar la participación de los estudiantes, con visuales brillantes y amigables y una voz en off cálida y alentadora. Este vídeo ilustrará el poder de la retroalimentación de AI en entornos de aprendizaje personalizados, demostrando cómo la plataforma apoya a diversos estudiantes, mientras también enfatiza la accesibilidad proporcionada por los Subtítulos automáticos de HeyGen para todo el contenido de vídeo.
Prompt de Ejemplo 3
Produce una visión técnica de 45 segundos para Desarrolladores o tecnólogos educativos, utilizando visuales informativos y estructurados y una voz en off precisa y explicativa. Este vídeo debe profundizar en la mecánica subyacente de un generador de aprendizaje guiado, centrándose en la generación eficiente de contenido a través de indicaciones guiadas y la integración sin problemas de la tecnología de texto a voz, destacando específicamente la robusta función de generación de Voz en off de HeyGen para crear experiencias de audio multilingües y diversas.
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Aprendizaje Guiado

Diseña y despliega rápidamente cursos en línea atractivos con asistencia impulsada por AI y características multimedia enriquecidas.

1
Step 1
Crea la Estructura de tu Curso
Inicia el diseño de tu curso aprovechando el asistente de AI. Proporciona indicaciones guiadas para la creación de cursos que te ayudarán a delinear rápidamente un plan de estudios completo y estructurado.
2
Step 2
Añade Contenido Atractivo
Enriquece tus lecciones con contenido diverso. Utiliza el editor de arrastrar y soltar intuitivo para incorporar fácilmente vídeos, audio e imágenes que involucren a tus estudiantes.
3
Step 3
Mejora la Experiencia de Aprendizaje
Mejora la experiencia de aprendizaje integrando lecciones interactivas. Añade voces en off profesionales utilizando texto a voz para hacer el contenido más accesible y atractivo.
4
Step 4
Publica y Rastrea el Progreso
Publica tus cursos completados en tu plataforma de aprendizaje. Utiliza Analíticas para monitorear la participación de los estudiantes y otorga Certificados y medallas al completar.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Aclara Temas Complejos

Desglosa conceptos desafiantes en formatos de vídeo fácilmente digeribles, asegurando una comprensión completa dentro de rutas de aprendizaje guiadas.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos utilizando avatares de AI y texto a voz?

HeyGen aprovecha avatares de AI avanzados y una potente tecnología de texto a voz para transformar tus guiones en vídeos profesionales sin esfuerzo. Esto permite una producción eficiente de texto a vídeo sin necesidad de cámaras o actores, agilizando la creación de contenido para cualquier plataforma de aprendizaje.

¿Qué opciones de personalización ofrece HeyGen para la marca e integración de medios?

HeyGen ofrece controles de marca robustos, permitiéndote integrar tu logotipo y colores específicos de marca directamente en tus vídeos para una experiencia de etiqueta blanca. Puedes enriquecer fácilmente tu contenido añadiendo vídeos, audio e imágenes desde la extensa biblioteca de medios o tus propias cargas, utilizando un editor de arrastrar y soltar fácil de usar.

¿Pueden los vídeos de HeyGen integrarse fácilmente con plataformas y sistemas de aprendizaje existentes?

Sí, HeyGen admite integraciones sin problemas, permitiéndote compartir o exportar fácilmente tu contenido de vídeo de alta calidad para una distribución eficiente en LMS. Esto asegura la compatibilidad con varias plataformas de aprendizaje y sistemas de tecnología educativa, incluyendo soporte completo para paquetes SCORM.

¿Ofrece HeyGen características para mejorar la accesibilidad de los vídeos y la flexibilidad de exportación?

HeyGen mejora significativamente la accesibilidad de los vídeos generando automáticamente subtítulos, asegurando que tu contenido llegue a una audiencia más amplia. Además, HeyGen proporciona redimensionamiento flexible de la relación de aspecto y varias opciones de exportación, adaptándose a diferentes plataformas y diversas necesidades educativas.

