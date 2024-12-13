Creador de Vídeos de Garantía para Resultados Profesionales Instantáneos

Genera anuncios de vídeo de alto rendimiento y contenido cautivador para redes sociales utilizando avanzados avatares de AI.

Imagina una presentación técnica de 1 minuto para una audiencia B2B, destacando cómo HeyGen actúa como un creador de vídeos de garantía para contenido consistente y de alta calidad. El estilo visual debe ser profesional y limpio, utilizando superposiciones de texto en pantalla para resaltar características clave, complementado por una voz en off autoritaria de AI. Este vídeo mostrará principalmente la eficiente generación de voz en off de HeyGen.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Para profesionales del marketing y educadores, desarrolla un vídeo instructivo dinámico de 60 segundos que demuestre lo fácil que es usar HeyGen como editor de vídeo. El estilo visual debe ser atractivo con transiciones fluidas y escenas variadas que presenten un avatar de AI realista. Una pista de música de fondo enérgica y optimista, junto con una voz en off clara de AI, guiará a los espectadores, destacando la simplicidad de integrar avatares de AI y utilizar Plantillas y escenas.
Prompt de Ejemplo 2
Imagina una guía técnica de 2 minutos para creadores de contenido y comunicadores corporativos, detallando el poder de las capacidades de creación de guiones de HeyGen. El enfoque visual debe ser explicativo e instructivo, quizás comenzando con grabaciones de pantalla de la interfaz para la entrada de guiones, luego pasando a un ejemplo de vídeo final pulido. El audio debe contar con una narración informativa y fácil de entender, con un enfoque en los Subtítulos automáticos generados a partir de la función de Texto a vídeo desde guión.
Prompt de Ejemplo 3
Reta a propietarios de pequeñas empresas y departamentos de RRHH a producir un anuncio corporativo pulido o un vídeo de bienvenida de 90 segundos usando HeyGen como su principal creador de vídeos. El estilo visual debe ser acogedor y coherente con la marca, incorporando elementos de marca personalizados como logotipos y colores de manera fluida, apoyado por la biblioteca de medios/soporte de stock. Una voz de AI amigable y profesional, con música de fondo sutil, transmitirá el mensaje, enfatizando la facilidad de redimensionar y exportar el aspecto para varias plataformas.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Garantía

Crea sin esfuerzo vídeos profesionales y de alta calidad que cautiven a tu audiencia, asegurando que tu mensaje se entregue de manera clara e impactante cada vez.

1
Step 1
Crea Tu Guión o Contenido
Comienza delineando el mensaje de tu vídeo. Utiliza nuestra función de Texto a vídeo desde guión para transformar sin problemas tus ideas escritas en narrativas visuales dinámicas, asegurando una base sólida para la creación del guión de tu vídeo.
2
Step 2
Elige Tu Representación Visual
Selecciona entre una amplia gama de avatares de AI para representar tu marca o mensaje. Personaliza su apariencia y voz para crear un presentador profesional y atractivo para tu contenido.
3
Step 3
Añade Voces en Off Profesionales y Personalización de Marca
Mejora tu vídeo con audio de alta calidad utilizando nuestra herramienta de generación de voces en off. También puedes incorporar la identidad única de tu marca con elementos de personalización de marca para un aspecto cohesivo, impulsado por nuestro generador de voces en off de AI.
4
Step 4
Exporta Tu Vídeo Listo para Publicar
Finaliza tu creación y prepárala para cualquier plataforma. Nuestra plataforma proporciona redimensionamiento y exportaciones de aspecto sin problemas, permitiéndote preparar fácilmente tu activo listo para publicar para todos tus canales de distribución.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Historias de Éxito de Clientes Convincente

Elabora historias de éxito de clientes auténticas y persuasivas con AI, construyendo confianza y credibilidad con tu mercado objetivo de manera efectiva.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen el proceso de generación de vídeos con AI?

El avanzado generador de vídeos de AI de HeyGen permite a los usuarios crear vídeos de alta calidad directamente desde un guión, utilizando avatares de AI y tecnología de generación de voz en off de AI para producir activos listos para publicar de manera eficiente.

¿Puede HeyGen ayudar con la personalización de marca para vídeos?

Absolutamente, HeyGen ofrece controles de marca robustos, permitiéndote integrar tu logotipo y colores específicos en tus plantillas de vídeo, asegurando una identidad de marca consistente y profesional en todo tu contenido.

¿Qué características técnicas ofrece HeyGen para la edición de vídeos?

HeyGen proporciona un editor de vídeo completo que incluye un editor de línea de tiempo para un control preciso, junto con generación automática de subtítulos, asegurando que tu vídeo final esté pulido y sea accesible.

¿HeyGen admite la creación de varios tipos de vídeos?

Sí, HeyGen es un creador de vídeos versátil diseñado para producir contenido diverso, desde anuncios de vídeo de alto rendimiento y vídeos para redes sociales hasta historias de éxito de clientes atractivas, todo impulsado por su motor creativo.

