Creador de Vídeos de Insights de Supermercados: Impulsa la Analítica Minorista
Transforma datos en bruto en vídeos atractivos con avatares de AI para visualizar insights de clientes y comportamiento de compradores para un rendimiento optimizado de la tienda.
Crea un vídeo impactante de 45 segundos dirigido a equipos de operaciones minoristas y directores de merchandising, mostrando cómo la optimización del diseño de la tienda puede mejorar drásticamente el comportamiento de los compradores. El estilo visual debe ser limpio y basado en datos, con un tono ligeramente enérgico, utilizando los avatares de AI de HeyGen para presentar con confianza los análisis y demostrar los cambios positivos en el flujo y la participación de los clientes.
Produce un vídeo dinámico de 60 segundos para gerentes de marca y agencias de publicidad que trabajan con minoristas, destacando el aumento medible en ventas logrado a través de promociones innovadoras en la tienda. Este vídeo necesita un estilo visual persuasivo y dinámico, presentando historias de éxito con una locución profesional generada por la generación de locuciones de HeyGen, complementada con ricos visuales de la biblioteca de medios/soporte de stock.
Desarrolla un vídeo enfocado de 30 segundos para especialistas en prevención de pérdidas y personal de seguridad de tiendas, explicando nuevas estrategias para mejorar la inteligencia operativa. El vídeo debe adoptar un estilo visual serio y eficiente con música de fondo de apoyo, asegurando claridad y accesibilidad con subtítulos/captions de HeyGen y diseñado para una distribución flexible utilizando el cambio de tamaño de relación de aspecto y exportaciones.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Crea Vídeos Promocionales de Alto Impacto.
Produce rápidamente anuncios de vídeo atractivos para promociones en la tienda o marketing personalizado, impulsados por insights de supermercados y analíticas minoristas.
Comparte Insights de Compradores en Redes Sociales.
Crea y comparte sin esfuerzo vídeos dinámicos en redes sociales para comunicar insights de clientes, tendencias de comportamiento de compradores y analíticas minoristas.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen mejorar nuestra analítica minorista y los insights de clientes?
HeyGen permite a las empresas transformar analíticas minoristas complejas y datos de comportamiento de compradores en presentaciones de vídeo atractivas. Con avatares de AI y capacidades de texto a vídeo, puedes crear rápidamente vídeos informativos para comunicar insights clave de clientes y optimizar tus estrategias.
¿Qué papel juega HeyGen en la creación de promociones atractivas en la tienda?
HeyGen te permite producir vídeos profesionales sin esfuerzo para tu plataforma de medios minoristas en la tienda y promociones. Aprovecha las plantillas personalizables y los controles de marca para elaborar mensajes de marketing personalizados que puedan medir significativamente el rendimiento y aumentar las ventas.
¿Puede HeyGen ayudar a mejorar la inteligencia operativa dentro de nuestras tiendas?
Sí, HeyGen ayuda a visualizar la inteligencia operativa a partir de varios puntos de datos, como el conteo de visitantes y el análisis del diseño de la tienda. Puedes crear explicaciones en vídeo claras, completas con locuciones y subtítulos, para optimizar el reabastecimiento, mejorar los esfuerzos de prevención de pérdidas y mejorar la eficiencia general.
¿Es fácil crear vídeos para analítica de vídeo AI y comportamiento de compradores con HeyGen?
HeyGen simplifica la creación de vídeos para analítica de vídeo AI y comprensión del comportamiento de los compradores. Simplemente escribiendo tu guion, HeyGen genera un vídeo con avatares de AI realistas, permitiéndote comunicar eficazmente insights complejos de clientes sin necesidad de una cámara o habilidades extensas de edición.