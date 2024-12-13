Croma Video Maker: Crea vídeos impresionantes fácilmente
Elimina sin esfuerzo los fondos de vídeo con nuestro editor de Pantalla Verde IA, luego mejora tu contenido utilizando las Plantillas profesionales y escenas de HeyGen.
Motor Creativo
Sin equipo. Sin cortes. Solo tu Agente de Video IA en acción
Agent es el primer motor creativo diseñado para transformar una única instrucción en un video completo.
Creación de Video Nativo
Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.
Generación de vídeo de extremo a extremo
Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.
Construido con Estructura y Propósito
Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.
Casos de uso
HeyGen simplifica la creación de vídeos con pantalla verde. La pantalla verde AI y la Clave de croma eliminan instantáneamente los fondos, permitiendo fondos virtuales dinámicos para contenido atractivo.
Creación de anuncios de alto rendimiento.
Create compelling advertisements using AI video, instantly changing backgrounds to grab audience attention and boost campaign performance.
Vídeos de redes sociales atractivos.
Produce captivating social media videos and clips by easily swapping backgrounds, ensuring your content stands out and drives engagement.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo maneja HeyGen la edición de vídeo con pantalla verde?
HeyGen utiliza inteligencia artificial avanzada para realizar la eliminación inteligente del fondo de vídeos, actuando efectivamente como una Pantalla Verde AI. Este enfoque innovador permite un croma keying sin fisuras sin necesidad de un montaje físico de pantalla verde.
¿Puedo subir mis propios clips de video para eliminar fondos?
Sí, HeyGen te permite subir tus clips de video existentes directamente a su editor de video en línea. Nuestra potente IA puede realizar la eliminación inteligente del fondo con solo unos clics, permitiendo una exportación de alta calidad.
¿Qué calidad puedo esperar de la eliminación de fondo de HeyGen?
HeyGen ofrece eliminación de fondo de alta calidad, asegurando que el sujeto en primer plano se mantenga nítido y claro. Luego puedes exportar tus videos con un fondo transparente o reemplazarlo con diversos fondos virtuales, adecuados para la creación de contenido profesional.
¿Es capaz HeyGen de reemplazar los fondos de vídeo por visuales personalizados?
Sin duda, HeyGen es un editor de video de pantalla verde versátil que te permite reemplazar fondos con imágenes, videos o efectos de pantalla verde personalizados. Esta característica ofrece un amplio control creativo para tus proyectos dentro del editor de video en línea.