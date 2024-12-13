Crea un tutorial conciso de 1 minuto para aspirantes a ingenieros backend, introduciéndolos a los conceptos básicos de GraphQL y su poderoso lenguaje de consultas. El video debe adoptar un estilo visual limpio y moderno con texto en pantalla fácil de seguir y una voz en off amigable y clara, utilizando los avatares de IA de HeyGen para presentar la información de manera atractiva.

