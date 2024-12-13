Desbloquea Ideas con Nuestro Creador de Vídeos de Desarrollo de Ideas Gráficas

Genera vídeos de marketing atractivos a partir de tus ideas y guiones al instante con nuestra potente función de texto a vídeo.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Para artistas digitales, diseñadores gráficos y educadores, desarrolla un vídeo ilustrativo de 60 segundos que transforme datos complejos en contenido de vídeo de desarrollo de ideas gráficas accesibles. Adopta un estilo visual artístico e informativo, con animaciones fluidas de visualizaciones de datos, acompañado de una voz en off clara y calmada. Demuestra el poder de los "Avatares AI" para presentar estas ideas de manera convincente, haciendo que los conceptos abstractos sean más fáciles de entender para la audiencia.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un activo comercial de alta energía de 30 segundos para negocios de comercio electrónico y anunciantes de productos, enfocado en presentaciones rápidas de productos. El vídeo debe tener un estilo visual vibrante y de ritmo rápido con cortes rápidos y primeros planos de productos, acompañado de música de fondo moderna e impactante. Enfatiza cómo los "Plantillas y escenas" de HeyGen simplifican la producción rápida de activos comerciales de calidad profesional sin necesidad de edición extensa.
Prompt de Ejemplo 3
Dirigido a influencers y marcas personales, crea un vídeo personalizado de 40 segundos demostrando cómo pueden convertirse en su propio agente creativo en línea. Emplea un estilo visual amigable y atractivo con transiciones dinámicas y texto en pantalla, acompañado de una voz en off conversacional y accesible. Destaca la función de "Avatar Personalizado", permitiendo a los creadores encarnar su identidad de marca e interactuar directamente con su audiencia de maneras únicas.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Desarrollo de Ideas Gráficas

Crea vídeos atractivos y visualmente ricos con herramientas impulsadas por AI, transformando datos complejos en ideas atractivas y accionables para tu audiencia sin esfuerzo.

1
Step 1
Crea Tu Guion de Vídeo
Comienza escribiendo o pegando tu guion. Nuestra función de Texto a vídeo desde guion generará un borrador inicial del vídeo, sentando las bases para tu creación de contenido perspicaz.
2
Step 2
Selecciona un Avatar AI
Elige entre una amplia gama de avatares AI para ser el presentador de tus ideas gráficas, mejorando el compromiso y el atractivo visual de tu proyecto de creador de vídeos.
3
Step 3
Añade Visuales y Audio
Integra gráficos, gráficos y medios relevantes de la extensa biblioteca de medios/soporte de stock para representar visualmente tus ideas de manera efectiva, apoyando tu contenido de marketing.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Vídeo
Finaliza tu vídeo con una edición precisa en el Editor de Vídeo, ajustando tiempos y transiciones. Luego, exporta tu vídeo de desarrollo de ideas gráficas de alta calidad para todas tus necesidades de agente creativo.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Muestra Historias de Éxito de Clientes

Desarrolla vídeos AI convincentes para resaltar el éxito de los clientes, convirtiendo ideas gráficas en poderosos testimonios y estudios de caso.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos para contenido de marketing?

HeyGen es un avanzado creador de vídeos impulsado por AI diseñado para agilizar todo el proceso de creación de contenido. Con su interfaz intuitiva, los usuarios pueden transformar guiones en contenido de marketing atractivo, aprovechando avatares AI y diversas plantillas de vídeo para producir vídeos profesionales de manera eficiente.

¿Puede HeyGen ayudar con la creación de activos comerciales personalizados?

Absolutamente, HeyGen permite a los usuarios desarrollar activos comerciales personalizados sin esfuerzo. Permite la creación de Avatares Personalizados únicos y ofrece controles de marca integrales para asegurar que tu contenido de vídeo se alinee perfectamente con la identidad y estética de tu marca.

¿Qué papel juegan las plantillas de vídeo en la creación de contenido de HeyGen?

Las plantillas de vídeo son centrales en el flujo de trabajo eficiente de creación de contenido de HeyGen, sirviendo como un poderoso creador de vídeos de desarrollo de ideas gráficas. Estas plantillas diseñadas profesionalmente permiten a los usuarios producir rápidamente vídeos de alta calidad, ofreciendo un agente creativo para diversas necesidades empresariales y acelerando el proceso de producción de vídeos.

¿Ofrece HeyGen funciones avanzadas como voces en off y subtítulos?

Sí, HeyGen proporciona herramientas robustas impulsadas por AI para mejorar tu contenido de vídeo. Los usuarios pueden generar fácilmente voces en off de sonido natural y añadir automáticamente subtítulos o leyendas precisas, haciendo de HeyGen un editor de vídeo integral para todas tus necesidades de comunicación.

