Tu creador de vídeos de demostración gráfica para un impacto visual

Crea demostraciones de productos visualmente atractivas sin esfuerzo. Aprovecha las plantillas y escenas de HeyGen para obtener resultados profesionales.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla una demostración de producto dinámica de 60 segundos para profesionales de ventas y marketing, enfocándose en cómo una nueva función optimiza los flujos de trabajo, llevando a vídeos de producto altamente convertibles. Utiliza las plantillas y escenas de HeyGen para lograr un estilo visual moderno y atractivo, complementado con herramientas intuitivas y una pista de música de fondo optimista y segura para mantener a los espectadores cautivados.
Prompt de Ejemplo 2
Para nuevos usuarios de software, se debe crear un vídeo tutorial de 2 minutos que ilustre la facilidad de navegar por una interfaz amigable para principiantes. Este vídeo requiere un estilo amigable y visualmente rico, utilizando los avatares de IA de HeyGen para presentar los pasos clave, asegurando un tono auditivo acogedor y una narración clara en todo momento. Mostrará implícitamente la vasta biblioteca de plantillas personalizables del software.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo explicativo conciso de 1 minuto para usuarios y desarrolladores existentes, detallando una nueva integración crítica y su impacto técnico. La presentación visual debe ser nítida y profesional, utilizando grabaciones de pantalla para demostrar nuevos flujos de trabajo en vídeo de alta resolución. La función de subtítulos/captions de HeyGen proporcionará texto claro en pantalla, reforzando la narración concisa y asegurando la accesibilidad para todos los espectadores.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo funciona un creador de vídeos de demostración gráfica

Una guía simple y poderosa para crear demostraciones de productos y vídeos explicativos que muestren las características de tu producto con claridad e impacto.

1
Step 1
Selecciona una plantilla o empieza desde cero
Comienza tu proyecto eligiendo de una biblioteca de plantillas de vídeo profesionales o introduciendo tu guion para aprovechar las capacidades de texto a vídeo, estableciendo la base para tu demostración.
2
Step 2
Graba o sube tus visuales
Captura tu pantalla para demostrar la funcionalidad del producto directamente usando un grabador de pantalla, o sube imágenes y gráficos existentes para explicar conceptos visualmente, asegurando contenido claro y atractivo.
3
Step 3
Añade voz en off y pule
Eleva tu demostración con audio profesional utilizando la generación de voces en off de IA, asegurando que tu mensaje se entregue de manera clara y efectiva. Pule tu vídeo aún más con elementos de marca personalizados y elementos atractivos.
4
Step 4
Exporta y comparte tu demostración en alta resolución
Finaliza tu vídeo de demostración y expórtalo en alta resolución utilizando funciones de redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones, listo para ser compartido en todos tus canales de marketing para mostrar eficazmente tu producto.

Casos de Uso

Demostraciones de productos atractivas para redes sociales

Produce vídeos cortos y atractivos de demostración de productos para redes sociales para captar rápidamente la atención de la audiencia y explicar características.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo facilita HeyGen la creación de vídeos de demostración de productos detallados?

HeyGen te permite crear vídeos de demostración de productos profesionales con su editor de vídeo intuitivo incorporado. Nuestra plataforma actúa como un potente creador de vídeos de demostración gráfica, proporcionando una interfaz amigable para principiantes para producir rápidamente contenido de vídeo en alta resolución que muestre eficazmente las características y beneficios de tu producto.

¿Puede HeyGen ayudar con la generación de voces en off de IA y subtítulos para contenido de demostración?

Absolutamente. HeyGen integra funciones avanzadas de IA, incluyendo una robusta generación de voces en off de IA para añadir narración clara a tus vídeos de demostración. También puedes añadir fácilmente subtítulos precisos para mejorar la accesibilidad y llegar a una audiencia más amplia para tus demostraciones de productos.

¿Qué tipo de opciones de personalización están disponibles para la marca y los elementos visuales en los vídeos de demostración de HeyGen?

HeyGen ofrece amplias opciones de personalización para asegurar que tus vídeos de demostración se alineen perfectamente con la identidad de tu marca. Puedes aprovechar una vasta biblioteca de plantillas de vídeo, incorporar elementos de marca personalizados como logotipos y colores, y mejorar los visuales con animaciones vivas e imágenes y gráficos significativos.

¿Ofrece HeyGen herramientas para grabar demostraciones interactivas y analizar su rendimiento?

Sí, HeyGen proporciona capacidades robustas para crear y gestionar demostraciones interactivas. Puedes grabar demostraciones interactivas con demostraciones guiadas con capturas de pantalla y utilizar funciones para la automatización de demostraciones, además de generar enlaces compartibles rastreables para obtener información de análisis detallados sobre el compromiso de los espectadores.

