Transforma datos complejos de subvenciones en vídeos convincentes sin esfuerzo con avatares de AI, cautivando a los revisores para asegurar la financiación de tu proyecto más rápido.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla una narrativa de 60 segundos dirigida a redactores de subvenciones y equipos de desarrollo, ilustrando el poder de la narración para elaborar propuestas ganadoras. El vídeo debe adoptar un estilo visual atractivo y empático, utilizando la función de Texto a vídeo desde guion para dar vida a una narrativa de proyecto conmovedora con un tono calmado y tranquilizador.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo promocional dinámico de 30 segundos para consultores de subvenciones y pequeñas fundaciones, destacando el papel de un motor creativo en la generación de contenido de vídeo de desarrollo de subvenciones impactante. Este vídeo necesita un estilo visual moderno y enérgico, utilizando las Plantillas y escenas de HeyGen para ensamblar rápidamente un mensaje visualmente atractivo e informativo con música de fondo animada y una voz amigable.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo explicativo de 75 segundos adaptado para gestores de proyectos e innovadores, demostrando cómo asegurar financiación a través de vídeos convincentes. El estilo visual debe ser profesional, impactante y conciso, incorporando los Subtítulos/captions de HeyGen para asegurar claridad y accesibilidad, entregado con una voz segura y clara y texto en pantalla fácil de leer.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Desarrollo de Subvenciones

Transforma ideas complejas de subvenciones en vídeos convincentes y profesionales sin esfuerzo, involucrando a tu audiencia y fortaleciendo tus propuestas.

Crea Tu Narrativa
Comienza escribiendo o pegando tu guion. Nuestra función de Texto a vídeo desde guion transforma instantáneamente tu texto en contenido de vídeo atractivo, perfecto para articular ideas de desarrollo de subvenciones.
Elige Tu Presentador
Selecciona entre una amplia gama de avatares de AI para entregar tu mensaje con profesionalismo, haciendo que tus ideas de desarrollo de subvenciones sean más atractivas.
Aplica Tu Marca
Personaliza tu vídeo aplicando los controles de Marca de tu organización, incluyendo logos y colores, para mantener la consistencia y profesionalismo en tus propuestas de subvenciones.
Exporta y Comparte
Finaliza tu vídeo y utiliza el redimensionamiento y exportación de aspecto para adaptarlo a varias plataformas. Comparte fácilmente tus vídeos profesionales de subvenciones para informar y asegurar financiación.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Comparte Historias de Éxito de Subvenciones

Crea vídeos de AI atractivos para resaltar logros del proyecto y demostrar impacto, fomentando la confianza e inspirando a futuros donantes.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos profesionales de subvenciones?

HeyGen actúa como un potente motor creativo, permitiendo a los usuarios transformar propuestas e ideas de subvenciones en vídeos convincentes con facilidad. Su interfaz intuitiva y plantillas probadas simplifican todo el proceso de producción de vídeo, ayudándote a elaborar propuestas ganadoras a través de una narración atractiva.

¿Puedo usar avatares de AI para mejorar mis vídeos de desarrollo de subvenciones con HeyGen?

¡Absolutamente! HeyGen aprovecha los avatares de AI y las capacidades avanzadas de Texto a vídeo desde guion para dar vida a tus ideas de desarrollo de subvenciones. Puedes generar locuciones profesionales directamente desde tu texto, añadiendo un elemento dinámico y atractivo a tus presentaciones.

¿Qué características ofrece HeyGen para asegurar que mis vídeos de subvenciones mantengan una identidad de marca consistente?

HeyGen proporciona controles de marca robustos, permitiéndote incorporar tu logo y colores de marca para mantener una identidad profesional y consistente en todos tus vídeos de subvenciones. Utiliza la extensa biblioteca de medios con vídeos de stock y plantillas y escenas personalizables para elevar tu narración visual.

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a redactar subvenciones rápidamente y promover el impacto del proyecto a través del vídeo?

HeyGen te permite redactar subvenciones rápidamente al agilizar la creación de vídeos, ayudándote a generar rápidamente vídeos convincentes que destaquen el impacto de tu proyecto. Con características como subtítulos/captions automáticos y redimensionamiento y exportación de aspecto versátil, puedes llegar efectivamente a una audiencia más amplia y asegurar financiación.

