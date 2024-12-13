Creador de Vídeos de Gran Apertura: Crea Anuncios Impresionantes

Crea fácilmente vídeos profesionales de gran apertura con plantillas y escenas personalizables para promocionar tu negocio.

Crea un vibrante vídeo de anuncio de gran apertura de 30 segundos dirigido a jóvenes urbanitas amantes de la gastronomía, mostrando un nuevo café de moda con visuales brillantes y energéticos y una banda sonora lo-fi animada. Este vídeo profesional se puede crear fácilmente utilizando los diversos "Plantillas y escenas" de HeyGen para resaltar el ambiente único del café y sus bebidas especiales, generando expectación para el lanzamiento.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña un acogedor vídeo de gran apertura de 45 segundos dirigido a familias y compradores locales, con visuales cálidos y amigables de los productos de una nueva tienda minorista y su personal acogedor, acompañado de música de fondo alegre. Utiliza la "Generación de voz en off" de HeyGen para añadir un mensaje personal y acogedor, promoviendo eficazmente el evento y animando a la comunidad a asistir.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un elegante vídeo teaser de 15 segundos para un evento de lanzamiento de una startup tecnológica, dirigido a entusiastas de la tecnología con visuales futuristas y gráficos en movimiento dinámicos, acompañado de una banda sonora electrónica moderna. Este atractivo "vídeo de lanzamiento" se puede crear rápidamente utilizando la función "Texto a vídeo desde guion" de HeyGen, generando emoción y un sentido de innovación antes de la gran revelación.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo estético de gran apertura de 60 segundos para una nueva boutique de moda online, diseñado para personas conscientes de la moda e ideal para una publicación en Instagram, con primeros planos de productos de alta calidad y tomas de estilo de vida aspiracionales con música de fondo moderna. Aprovecha el "Redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones" de HeyGen para formatear perfectamente este vídeo en todas las plataformas de redes sociales, haciendo que sea sencillo "añadir tu logo" y personalizar desde "plantillas de gran apertura".
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Gran Apertura

Crea fácilmente vídeos cautivadores de gran apertura para anunciar tu nuevo proyecto y atraer emoción con nuestro intuitivo y profesional creador de vídeos.

1
Step 1
Selecciona una Plantilla de Gran Apertura
Elige entre una amplia gama de plantillas de gran apertura diseñadas profesionalmente para iniciar la creación de tu vídeo con facilidad.
2
Step 2
Personaliza Tu Mensaje y Visuales
Personaliza la plantilla elegida añadiendo tu texto único, imágenes y clips de vídeo de nuestra extensa biblioteca de medios.
3
Step 3
Añade Tu Branding y Voz en Off
Integra el logo y los colores de tu marca utilizando nuestros controles de branding para asegurar que tu vídeo refleje la identidad de tu negocio.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Anuncio de Gran Apertura
Finaliza tu vídeo y expórtalo en varios formatos de relación de aspecto, listo para compartir en plataformas de redes sociales como Instagram y Facebook.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Desarrolla Contenido Inspirador de Lanzamiento

.

Crea vídeos profesionales e inspiradores que compartan la visión de tu nuevo negocio, generen anticipación y emocionen a los clientes para tu gran apertura.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear un vídeo de gran apertura fácilmente?

HeyGen ofrece una variedad de "plantillas de gran apertura" listas para usar que te permiten crear rápidamente un "vídeo profesional" para tu negocio. Puedes "personalizarlas" con los elementos y mensajes de tu marca para hacer un "anuncio de gran apertura" impactante.

¿Qué opciones de branding están disponibles para mi vídeo de gran apertura en HeyGen?

Con HeyGen, puedes fácilmente "añadir tu logo" y personalizar los colores para asegurar que tu vídeo de "anuncio de gran apertura" se alinee perfectamente con la identidad de tu marca. Esto te permite crear verdaderos "vídeos profesionales" que resuenen con tu audiencia.

¿Puedo crear vídeos de gran apertura adecuados para diferentes plataformas de redes sociales?

Sí, HeyGen admite el redimensionamiento y exportación de relaciones de aspecto, lo que facilita adaptar tus "vídeos de gran apertura" para plataformas como "Publicación en Instagram" y "Publicación en Facebook". Esto asegura que tu "promoción" llegue a una audiencia más amplia de manera efectiva.

¿Cómo hace HeyGen que los vídeos de gran apertura sean más atractivos?

HeyGen mejora el compromiso permitiéndote incorporar avatares de AI y generar "voces en off" directamente desde tu guion para tu "anuncio de gran apertura". Este enfoque innovador te ayuda a producir "vídeos de lanzamiento" dinámicos y atractivos para tu nuevo negocio.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo