Produce un emotivo vídeo de resumen de graduación de 45 segundos para padres y familiares orgullosos, capturando recuerdos preciados del viaje académico. El estilo visual debe ser nostálgico y cálido, utilizando iluminación suave y transiciones, acompañado de música de fondo suave y emocional. Aprovecha las plantillas y escenas personalizables de HeyGen para dar vida a estos momentos preciosos sin esfuerzo.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un dinámico vídeo de 60 segundos diseñado para que los estudiantes graduados compartan con sus compañeros, mostrando los momentos más emocionantes de su experiencia universitaria. Apunta a un montaje rápido con visuales vibrantes y música pop alegre y celebratoria. Mejora el toque personal utilizando la función de generación de voz en off de HeyGen para añadir reflexiones y anécdotas individuales.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un inspirador vídeo de presentación de diapositivas de 30 segundos para las plataformas de redes sociales de una universidad, presentando momentos clave de la ceremonia de graduación y logros estudiantiles. La estética debe ser profesional y sofisticada, con transiciones elegantes y música orquestal edificante. Asegura la accesibilidad y un amplio alcance incorporando la función de subtítulos/captions de HeyGen.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo moderno de 50 segundos para que los graduados individuales personalicen y compartan en sus redes sociales personales, reflejando su personalidad única y aspiraciones futuras. El estilo visual y de audio debe ser moderno, juguetón y altamente personalizado, quizás con gráficos dinámicos y música contemporánea. Eleva la narrativa con los avatares de AI de HeyGen, haciéndolos entregar un mensaje personalizado o una reflexión divertida sobre su viaje, permitiendo una personalización creativa del vídeo.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Resumen de Graduación

Crea un vídeo de resumen de graduación memorable sin esfuerzo, combinando tus recuerdos preciados con funciones avanzadas de AI para un tributo profesional y personalizado.

1
Step 1
Sube Tus Momentos
Comienza subiendo tus fotos y clips de vídeo favoritos para formar la base de tu vídeo de presentación de diapositivas de graduación. Nuestra plataforma actúa como tu biblioteca de medios/soporte de stock, acomodando una amplia gama de archivos multimedia.
2
Step 2
Personaliza Tu Narrativa
Mejora tu vídeo añadiendo narración generada por AI usando nuestra función de generación de voces en off o seleccionando música de fondo. Crea una historia convincente con nuestro motor creativo.
3
Step 3
Refina con Toques Profesionales
Personaliza aún más tu vídeo de resumen de graduación con plantillas personalizables, superposiciones de texto dinámicas y subtítulos y captions automáticos para una claridad perfecta.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Obra Maestra
Una vez que tu proyecto de creador de vídeos de resumen de graduación esté completo, exporta fácilmente tus vídeos de graduación en el formato de aspecto deseado para compartir sin problemas en plataformas de redes sociales.

Destaca los Logros de los Graduados con Vídeos AI

Compila y presenta sin esfuerzo los mejores momentos y éxitos de la graduación, creando un vídeo de momentos destacados convincente y visualmente rico.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de un vídeo de resumen de graduación memorable?

HeyGen actúa como tu creador definitivo de vídeos de resumen de graduación, ofreciendo una plataforma intuitiva que hace que crear vídeos celebratorios impresionantes sea sencillo. Utiliza nuestras plantillas personalizables y motor creativo para transformar fácilmente tus recuerdos preciados en un vídeo de graduación de aspecto profesional.

¿Qué herramientas creativas ofrece HeyGen para personalizar mis vídeos de graduación?

El potente motor creativo de HeyGen proporciona amplias opciones de personalización de vídeo para hacer que tu vídeo de graduación sea verdaderamente único. Incorpora fácilmente animaciones de texto, efectos de vídeo y selecciona de nuestra biblioteca de música de stock para reflejar el viaje y la personalidad del graduado.

¿Puedo incluir fácilmente mis propias fotos y vídeos en un vídeo de presentación de diapositivas de graduación de HeyGen?

¡Absolutamente! HeyGen te permite subir fotos y vídeos fácilmente, permitiéndote compilar un vídeo de presentación de diapositivas de graduación personalizado o un dinámico vídeo de momentos destacados. Combina tus recuerdos atesorados con las funciones de HeyGen para una celebración verdaderamente única.

¿Proporciona HeyGen funciones de AI para mejorar los vídeos de graduación, como voces en off o avatares de AI?

Sí, HeyGen integra avanzadas funciones de AI, incluyendo generación de voces en off realistas y avatares de AI, para elevar tus vídeos de graduación. Estas capacidades permiten una narración innovadora y una experiencia más atractiva para tu audiencia.

