Crea un emotivo vídeo de graduación de 45 segundos celebrando los logros de los estudiantes, perfecto para compartir con familiares y amigos; el estilo visual debe ser cálido y nostálgico, complementado con música de fondo orquestal inspiradora. Aprovecha la generación de voz en off de HeyGen para añadir un toque personal de parte del profesorado o de los propios estudiantes.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña un vídeo promocional inspirador de 30 segundos utilizando una plantilla profesional de graduación para mostrar la ceremonia de tu institución, dirigido a atraer a futuros estudiantes y comprometer a los exalumnos; adopta un estilo visual enérgico y un audio moderno y animado. Utiliza las plantillas y escenas de HeyGen para ensamblar rápidamente visuales atractivos.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo dinámico de 60 segundos como resumen destacado de la ceremonia de graduación para redes sociales, capturando la alegría y emoción del evento para la comunidad en general; mantén una estética visual rápida y alegre con una banda sonora pop contemporánea. Mejora tu creación incorporando diversos visuales de la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un mensaje personalizado único de 40 segundos para los estudiantes que se gradúan, destinado a la visualización individual o presentaciones en pequeños grupos, con un estilo visual sincero y alentador acompañado de música suave de piano. Emplea los avatares de IA de HeyGen para ofrecer deseos personalizados de parte de los mentores.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos Promocionales de Graduación

Crea sin esfuerzo impresionantes vídeos promocionales de graduación para celebrar logros y compartir momentos memorables con nuestro creador de vídeos intuitivo, diseñado para resultados rápidos e impactantes.

1
Step 1
Selecciona una Plantilla
Inicia tu proyecto eligiendo de nuestra diversa biblioteca de "plantillas de graduación". Estas "plantillas y escenas" proporcionan una base creativa, facilitando el comienzo de tus memorables "vídeos de graduación".
2
Step 2
Añade Tus Medios y Música
Sube tus fotos y clips de vídeo preciados a tu "biblioteca de medios/soporte de stock". Luego, mejora el ambiente de tus "vídeos de graduación" seleccionando la "música de fondo" perfecta de nuestra extensa colección.
3
Step 3
Mejora con IA y Texto
Aprovecha las avanzadas "características de IA" para agilizar tu proceso de edición. Añade "animaciones de texto" atractivas para resaltar momentos clave o citas de graduación, asegurando que tu mensaje sea claro y cautivador.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Finaliza tu proyecto de "creador de vídeos promocionales de graduación" utilizando nuestra función de "redimensionamiento y exportación de aspecto" para optimizarlo para varias plataformas. "Comparte fácilmente el vídeo" con amigos, familia y en redes sociales para celebrar.

Casos de Uso

Produce Vídeos Promocionales Profesionales de Graduación

Crea sin esfuerzo vídeos promocionales de alta calidad para eventos de graduación utilizando capacidades avanzadas de IA.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos de graduación atractivos?

HeyGen ofrece herramientas intuitivas de edición de vídeo y plantillas de graduación personalizables, facilitando la producción de vídeos promocionales de graduación de alta calidad. Puedes combinar fácilmente visuales, música de fondo y animaciones de texto para crear contenido celebratorio memorable.

¿Qué características creativas de IA ofrece HeyGen para la edición de vídeos de graduación?

HeyGen aprovecha las capacidades de IA para mejorar tu proceso de edición de vídeos de graduación, incluyendo la generación de voces en off y animaciones de texto dinámicas. Accede a una rica biblioteca de medios con recursos de stock para construir montajes y presentaciones cautivadoras para tu ocasión especial.

¿Puedo personalizar y compartir mis proyectos de vídeo de graduación creados con HeyGen?

Absolutamente, HeyGen permite una amplia personalización de tus proyectos de vídeo de graduación, incluyendo controles de marca como logotipos y colores. Una vez perfeccionado, puedes compartir fácilmente tu vídeo en varias plataformas de redes sociales o descargarlo en los formatos de aspecto preferidos.

¿HeyGen admite la adición de medios y música personal a las presentaciones de graduación?

Sí, HeyGen te permite subir tus propios vídeos e imágenes para personalizar tus presentaciones de graduación. Mejora tus proyectos con música de fondo atractiva y transiciones suaves para crear contenido celebratorio de aspecto profesional.

