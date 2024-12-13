Tu Creador de Vídeos para la Escuela de Posgrado para el Éxito

Estudiantes y educadores pueden producir rápidamente vídeos educativos atractivos para presentaciones y cursos en línea, aprovechando nuestras dinámicas Plantillas y escenas.

Crea un vídeo convincente de 45 segundos dirigido a estudiantes de posgrado aspirantes y equipos de admisiones universitarias, mostrando el viaje transformador a través de la educación superior. El estilo visual debe ser inspirador y académico, acompañado de una banda sonora motivadora y una locución profesional clara para narrar hitos y logros clave.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un vídeo de celebración de 30 segundos para los graduados recientes, sus familias y redes de exalumnos, capturando la alegría y el éxito del día de la graduación. Este vídeo debe presentar un estilo visual dinámico y alegre con música de fondo animada, utilizando Texto a vídeo desde el guion para ensamblar rápidamente mensajes de felicitación y momentos memorables, convirtiéndolo en un creador de vídeos de graduación perfecto.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo educativo informativo de 60 segundos diseñado para educadores y estudiantes que presentan proyectos académicos o para creadores de cursos en línea. El estilo del vídeo debe ser profesional y claro, con gráficos atractivos y narración concisa, mejorado con subtítulos para accesibilidad, posicionándolo como un creador de vídeos educativos ideal.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo promocional moderno de 30 segundos dirigido a estudiantes potenciales y departamentos de marketing universitario, destacando la vibrante vida en el campus y los programas innovadores. Adopta una estética visual limpia y atractiva con música de fondo aspiracional, presentando avatares de AI para presentar información de manera dinámica y mostrar las capacidades de un creador de vídeos impulsado por AI.
step preview
Copia el prompt
step preview
Pega en el cuadro de Creación
step preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos para la Escuela de Posgrado

Crea sin esfuerzo vídeos profesionales y atractivos para tus proyectos de escuela de posgrado, presentaciones o recuerdos con una plataforma intuitiva impulsada por AI.

1
Step 1
Crea tu Guion o Elige una Plantilla
Comienza tu vídeo de escuela de posgrado delineando tu contenido. Puedes pegar tus notas de presentación para utilizar Texto a vídeo desde el guion, o comenzar rápidamente eligiendo entre varias Plantillas y escenas pre-diseñadas.
2
Step 2
Selecciona tus Visuales y Audio
Mejora tu mensaje con visuales y sonido atractivos. Explora la extensa biblioteca de medios/soporte de stock para clips o imágenes relevantes, y añade fácilmente narración usando generación de locución para entregar tu contenido académico claramente.
3
Step 3
Personaliza y Refina tu Vídeo
Personaliza tu vídeo aplicando una personalización precisa de texto para resaltar información clave, añadir títulos o incluir subtítulos. También puedes integrar transiciones suaves entre escenas para un flujo profesional.
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Obra Maestra
Finaliza tu proyecto de escuela de posgrado exportándolo en alta calidad. La plataforma admite salida en 4K, asegurando que tu trabajo académico se vea nítido y profesional para presentaciones o compartir en línea.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Simplifica Temas Complejos

.

Transforma conceptos académicos intrincados en explicaciones en vídeo claras y digeribles, haciendo el aprendizaje accesible y mejorando los resultados educativos.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar mis proyectos creativos de vídeo?

HeyGen te empodera como un sofisticado creador de vídeos, proporcionando una vasta biblioteca de plantillas de vídeo y escenas para dar inicio a cualquier visión creativa. Puedes convertir tus ideas en contenido visual atractivo de manera sencilla, haciendo que el proceso de creación sea intuitivo y eficiente.

¿Qué opciones de personalización creativa ofrece HeyGen para vídeos?

HeyGen ofrece una amplia personalización creativa, permitiéndote personalizar tus vídeos con personalización dinámica de texto, una rica selección de música y varios efectos y transiciones. Esto asegura que tu producción final se alinee perfectamente con tu dirección artística.

¿HeyGen utiliza AI para una creación de vídeos más dinámica?

Absolutamente, HeyGen es un creador de vídeos impulsado por AI que incorpora características de AI de vanguardia, incluyendo avatares de AI realistas y generación de texto a vídeo. Estas capacidades avanzadas agilizan el proceso de producción, permitiéndote crear vídeos dinámicos y profesionales con facilidad.

¿Puedo exportar vídeos de alta calidad desde HeyGen para varias plataformas?

Sí, HeyGen admite la exportación de vídeos de alta calidad, incluyendo salida en 4K, asegurando que tu contenido se vea impecable. Su función de redimensionamiento de relación de aspecto te permite adaptar tus creaciones para diversas plataformas, haciendo de HeyGen un versátil creador de vídeos para todas tus necesidades de distribución.

