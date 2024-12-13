Generador de Formación Gubernamental: IA para el Aprendizaje en el Sector Público

Mejora la accesibilidad y comprensión para todos los empleados gubernamentales con subtítulos automáticos.

Crea un vídeo convincente de 1 minuto dirigido a los oficiales de formación gubernamental, mostrando lo fácil que es producir vídeos esenciales de cumplimiento utilizando un generador de formación gubernamental. El estilo visual debe ser limpio y profesional, con una voz en off clara y autoritaria generada directamente a partir de un guion usando la capacidad de texto a vídeo de HeyGen.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo dinámico de 90 segundos dirigido a empleados gubernamentales, destacando los beneficios del aprendizaje personalizado para el desarrollo de la fuerza laboral. La estética visual debe ser moderna y atractiva, presentando diversos avatares de IA que entregan contenido conversacional con la generación de voz en off de HeyGen, haciendo que los temas complejos sean accesibles y comprensibles.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo informativo de 2 minutos para especialistas en TI del sector público y líderes de agencias, detallando las características seguras de una plataforma de IA para el Gobierno, con un énfasis especial en la privacidad de datos y los protocolos de seguridad. El estilo visual debe ser confiable y elegante, utilizando las plantillas y escenas de HeyGen, complementado con subtítulos automáticos para mayor claridad.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo inspirador de 45 segundos para equipos de desarrollo de formación gubernamental, ilustrando el poder de la IA Generativa en la creación de contenido de aprendizaje interactivo y atractivo. El diseño visual debe ser innovador y rico, aprovechando la amplia biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen y las plantillas y escenas dinámicas para mostrar posibilidades de formación innovadoras.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Formación Gubernamental

Crea eficientemente vídeos de formación atractivos y conformes para empleados gubernamentales con nuestra plataforma de IA, optimizando el desarrollo de la fuerza laboral.

1
Step 1
Crea Tu Guion de Formación
Pega tu contenido de formación directamente en la plataforma. Nuestra función de Texto a vídeo desde guion convierte instantáneamente tu texto en una base de vídeo dinámica, perfecta para iniciativas de formación con IA.
2
Step 2
Elige Tu Presentador de IA
Selecciona entre una amplia gama de avatares de IA para presentar tu contenido de formación. Esto permite experiencias de aprendizaje personalizadas al adaptar el presentador a las preferencias de tu audiencia.
3
Step 3
Aplica Elementos de Marca y Cumplimiento
Integra la identidad de tu organización usando controles de Branding (logotipo, colores). Añade disclaimers esenciales y asegura que tus vídeos de cumplimiento cumplan con todos los estándares regulatorios con facilidad.
4
Step 4
Exporta y Despliega para el Desarrollo
Genera tu vídeo de formación final, completo con subtítulos automáticos, en varios formatos. Esto acelera el despliegue en toda tu organización, contribuyendo al desarrollo efectivo de la fuerza laboral.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Aclarar Temas Gubernamentales Complejos

.

Simplifica regulaciones y procedimientos gubernamentales complejos, mejorando la comprensión y educación para todos los empleados con IA.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen servir como un generador de formación gubernamental efectivo para los empleados?

HeyGen es una plataforma avanzada de IA para el Gobierno, que permite la creación rápida de vídeos de formación atractivos. Esto permite a las agencias desarrollar eficientemente programas de desarrollo de la fuerza laboral y ofrecer contenido de aprendizaje personalizado.

¿Qué características ofrece HeyGen para simplificar la creación de vídeos de cumplimiento?

HeyGen simplifica la producción de vídeos de cumplimiento a través de características como Texto a vídeo desde guion, plantillas personalizables y subtítulos automáticos. Estas herramientas aseguran una comunicación clara y el cumplimiento de los estándares de accesibilidad para todos los empleados gubernamentales.

¿Puede HeyGen ayudar a crear experiencias de aprendizaje personalizadas para el personal gubernamental?

Sí, HeyGen aprovecha la IA Generativa para crear contenido de aprendizaje personalizado con avatares de IA realistas y generación de voz en off de alta calidad. Esta capacidad hace que la formación sea más interactiva y atractiva, atendiendo a las necesidades de aprendizaje individuales.

¿Cómo asegura HeyGen la consistencia de marca y la seguridad de datos para las agencias gubernamentales?

HeyGen proporciona controles de Branding robustos, permitiendo a las agencias incorporar sin problemas sus logotipos y colores específicos en todos los vídeos de formación. Priorizamos la privacidad y seguridad de los datos, ofreciendo una plataforma de IA confiable para el Gobierno que cumple con estrictos protocolos.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo