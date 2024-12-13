Generador de Explicativos de Servicios Gubernamentales: Simplifica la Información Pública

Crea rápidamente vídeos de comunicación pública claros usando Texto a vídeo desde guion para explicaciones de políticas sencillas.

402/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un vídeo de formación interna de 2 minutos para nuevos empleados gubernamentales, demostrando cómo navegar por un sistema interno complejo, con un estilo visual moderno e instructivo y avatares de IA atractivos que guíen a los usuarios en cada paso. Los avatares de IA de HeyGen serán cruciales para crear presentadores diversos y cercanos.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un vídeo informativo de 45 segundos para un público diverso, destacando una importante iniciativa de participación cívica próxima, adoptando un estilo visual y de audio urgente pero tranquilizador con texto claro en pantalla. Asegura una comprensión completa en todos los grupos demográficos implementando subtítulos/captions de HeyGen.
Prompt de Ejemplo 3
Genera un vídeo tutorial de 90 segundos dirigido a comunicadores gubernamentales, mostrando cómo usar eficientemente un generador de vídeo de IA para crear contenido explicativo convincente sobre servicios gubernamentales, empleando un enfoque visual dinámico paso a paso con una voz instructiva enérgica y clara. Este contenido enfatizará el poder de la capacidad de Texto a vídeo de HeyGen para la creación rápida de contenido.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Explicativos de Servicios Gubernamentales

Simplifica la información pública compleja en vídeos explicativos claros y atractivos de manera rápida y eficiente, asegurando que tu mensaje llegue a todos los ciudadanos de manera efectiva.

1
Step 1
Crea Tu Guion Explicativo
Comienza creando o pegando tu guion, y aprovecha nuestra función de Texto a vídeo para transformar automáticamente tu texto en un guion gráfico de vídeo detallado, listo para producción.
2
Step 2
Elige Tus Visuales y Avatares
Mejora tu mensaje seleccionando de una diversa biblioteca de escenas, plantillas y avatares de IA realistas que resuenen con tus objetivos de comunicación pública.
3
Step 3
Aplica Branding y Voz en Off
Personaliza tu vídeo con controles de Branding robustos, añadiendo el logotipo de tu organización y los colores preferidos para una identidad visual consistente. Luego, genera voces en off claras de IA para transmitir tu mensaje de manera efectiva.
4
Step 4
Exporta y Comparte Ampliamente
Finaliza tu explicativo con Subtítulos/captions automáticos para accesibilidad, y luego expórtalo en varios formatos de aspecto, listo para compartir sin esfuerzo a través de todos tus canales de comunicación pública.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Impulsa la Conciencia y Participación Pública

.

Produce rápidamente vídeos explicativos de IA atractivos para redes sociales para informar efectivamente a los ciudadanos y aumentar la participación en iniciativas gubernamentales.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen agilizar la creación de vídeos explicativos gubernamentales?

HeyGen actúa como un generador de vídeos de IA intuitivo, permitiendo a las agencias gubernamentales producir rápidamente vídeos explicativos de alta calidad. Al simplemente introducir un guion, la plataforma de vídeo de IA de HeyGen transforma el texto en contenido de vídeo atractivo con avatares de IA realistas, agilizando significativamente los esfuerzos de comunicación pública.

¿Qué características técnicas ofrece HeyGen para elaborar comunicación pública?

HeyGen proporciona características técnicas robustas como la síntesis avanzada de Texto a vídeo, permitiendo a los usuarios generar voces en off profesionales a partir de guiones. Sus avatares de IA y subtítulos y captions automáticos aseguran accesibilidad y soporte multilingüe, haciendo que tu comunicación pública sea altamente efectiva.

¿Ofrece HeyGen opciones de personalización y branding en vídeos informativos gubernamentales?

Sí, HeyGen ofrece controles de branding completos para asegurar que tus vídeos informativos gubernamentales se alineen con las directrices oficiales, permitiendo la personalización de logotipos y colores de marca. Los usuarios pueden aprovechar una rica biblioteca de plantillas y un editor de arrastrar y soltar para crear contenido pulido y acorde a la marca.

¿Puede HeyGen ayudar en la generación de vídeos de formación para empleados gubernamentales?

Absolutamente. HeyGen es un generador de vídeos de IA efectivo para crear vídeos de formación atractivos para empleados gubernamentales. Los usuarios pueden transformar fácilmente guiones detallados en vídeos informativos atractivos con voces en off profesionales de IA y avatares de IA realistas, perfectos para la comunicación interna.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo