Produce rápidamente vídeos de formación atractivos para el sector público a partir de guiones utilizando una potente funcionalidad de texto a vídeo.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo explicativo de 60 segundos para la formación en el sector público, diseñado para educar a los nuevos empleados sobre los procedimientos internos de cumplimiento. Emplea un estilo visual profesional y limpio, con visuales tipo infografía y una voz en off autoritaria. Aprovecha la función de generación de voz en off de HeyGen para asegurar una narración clara y consistente en todos los módulos de formación.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo explicativo dinámico de 30 segundos para redes sociales dirigido a jóvenes adultos, anunciando una iniciativa de participación comunitaria. El vídeo debe tener un estilo visual vibrante y rápido, con música contemporánea y texto en pantalla atractivo. Integra sin problemas tus controles de marca a través de la función de texto a vídeo de HeyGen para mantener un mensaje coherente.
Prompt de Ejemplo 3
Elabora un vídeo explicativo conciso de 50 segundos dirigido a los ciudadanos, simplificando un cambio complejo en la política gubernamental. La presentación visual debe adoptar un estilo de vídeo de pizarra claro y accesible, utilizando ilustraciones simples y un tono empático. Acelera la creación aprovechando las plantillas y escenas de HeyGen para un inicio rápido en este proyecto crucial de creador de vídeos explicativos.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Creador de Vídeos Explicativos de Servicios Gubernamentales

Crea fácilmente vídeos explicativos claros y atractivos para servicios gubernamentales utilizando AI, desde el guion hasta la pantalla, asegurando que tu mensaje llegue eficazmente a los ciudadanos.

1
Step 1
Crea tu Vídeo a partir de un Guion
Transforma tu contenido escrito en un vídeo explicativo dinámico para servicios gubernamentales simplemente introduciendo tu guion en nuestra función de texto a vídeo desde guion.
2
Step 2
Elige Visuales Atractivos
Selecciona entre una amplia gama de avatares AI para representar visualmente tu mensaje, asegurando que tus vídeos explicativos gubernamentales sean comprensibles y atractivos para los ciudadanos.
3
Step 3
Añade una Voz en Off Profesional
Mejora la claridad y profesionalismo utilizando la avanzada generación de voz en off para narrar tu vídeo explicativo de servicios gubernamentales con una voz clara y autoritaria.
4
Step 4
Aplica la Marca y Exporta
Integra tu logotipo oficial y paletas de colores utilizando controles de marca, luego exporta tu vídeo de servicio gubernamental pulido en el formato requerido para una amplia distribución.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Produce Vídeos de Concienciación Pública

Crea rápidamente vídeos atractivos para redes sociales sobre anuncios de servicio público y campañas de información ciudadana.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos explicativos para servicios gubernamentales?

HeyGen actúa como un agente de vídeo AI intuitivo, permitiendo a las organizaciones gubernamentales y del sector público crear fácilmente vídeos explicativos profesionales. Los usuarios pueden transformar guiones en vídeos atractivos utilizando una variedad de plantillas, optimizando todo el proceso de producción de vídeo.

¿Puedo personalizar los elementos visuales y la marca de mis vídeos explicativos gubernamentales con HeyGen?

Sí, HeyGen ofrece amplios controles de marca para personalizar tus vídeos explicativos, incluyendo fuentes personalizadas, logotipos y paletas de colores. También puedes utilizar avatares AI animados y una rica biblioteca visual para asegurar que tus vídeos de servicios gubernamentales se alineen perfectamente con la identidad de tu agencia.

¿Qué características ofrece HeyGen para hacer que los vídeos explicativos sean accesibles e impactantes?

HeyGen amplía el alcance de tus vídeos del Gobierno y del Sector Público generando automáticamente subtítulos/captions para accesibilidad. Además, el avanzado generador de voz AI te permite crear voces en off profesionales, haciendo que tus vídeos explicativos sean más atractivos para audiencias diversas.

¿Cómo pueden los avatares AI mejorar la narración en la formación y anuncios del sector público?

Los avatares AI realistas de HeyGen proporcionan una herramienta poderosa para la narración en la formación del sector público y anuncios de servicio público. Al convertir texto a vídeo con avatares personalizables y generadores de voz AI, puedes crear animaciones dinámicas que resuenen con tu audiencia.

