Crea un vídeo explicativo de 60 segundos diseñado para ciudadanos en general, detallando el proceso para solicitar un servicio gubernamental común, como la renovación del permiso de conducir. El estilo visual debe ser brillante y accesible, con un avatar de IA amigable y realista que guíe a los espectadores paso a paso a través de la solicitud, complementado por una voz en off de IA clara y tranquilizadora. Esta pieza de comunicación pública debe demostrar claramente cómo la información compleja puede ser transmitida fácilmente utilizando los avatares de IA de HeyGen para explicaciones atractivas de servicios gubernamentales.

