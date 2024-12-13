Generador de Vídeos Informativos Gubernamentales: Crea Vídeos de IA Coherentes con la Marca

Asegura un mensaje consistente y mantiene la identidad visual de tu agencia utilizando controles avanzados de Branding.

Crea un vídeo educativo de 45 segundos dirigido al público general, explicando una nueva iniciativa cívica. El estilo visual debe ser brillante y acogedor, con avatares de IA diversos que presenten la información clave, acompañados de una generación de voz en off clara y amigable que simplifique términos complejos. Este generador de vídeos informativos gubernamentales permite una Educación y Divulgación Pública efectivas.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un anuncio de servicio público urgente de 30 segundos dirigido a miembros de la comunidad diversa sobre una alerta meteorológica inminente o una directriz de seguridad. El estilo visual debe ser conciso y llamativo, utilizando animaciones de Texto a vídeo desde el guion para transmitir información crítica, mejorado con subtítulos/captions prominentes para máxima accesibilidad. Este Creador de Vídeos de Servicio Gubernamental con IA asegura una difusión rápida y efectiva.
Prompt de Ejemplo 2
Diseña un vídeo profesional de 60 segundos para funcionarios y personal del gobierno local, detallando cambios o actualizaciones en políticas internas. El estilo visual debe ser consistente y autoritario, utilizando Plantillas y escenas pre-diseñadas y soporte de biblioteca de medios/stock curada para mantener un aspecto pulido. Esta solución de creación de vídeos impulsada por IA apoya el desarrollo rápido de vídeos coherentes con la marca.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo explicativo dinámico de 50 segundos para equipos de comunicación gubernamentales, mostrando los beneficios de un nuevo servicio digital para ciudadanos. El estilo visual y de audio debe ser atractivo y moderno, incorporando varias opciones de redimensionamiento y exportación de aspecto para diferentes plataformas y una generación de voz en off profesional para articular las ventajas. Esta herramienta de creación de vídeos gubernamentales hace que la información compleja sea digerible a través de contenido atractivo.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos Informativos Gubernamentales

Produce rápidamente vídeos informativos gubernamentales claros e impactantes y anuncios de servicio público utilizando herramientas impulsadas por IA, asegurando precisión y accesibilidad para tu audiencia.

1
Step 1
Crea tu Guion
Redacta tu información gubernamental o anuncio de servicio público. Nuestra IA transformará tu guion en contenido de vídeo atractivo utilizando capacidades de Texto a vídeo desde el guion.
2
Step 2
Selecciona tus Visuales
Elige entre una amplia gama de avatares de IA para representar tu mensaje. Estos avatares de IA dan vida a tu información con movimientos y expresiones naturales.
3
Step 3
Personaliza tu Vídeo
Aplica el branding de tu agencia, incluyendo logotipos y esquemas de color, para asegurar que tu vídeo sea profesional y coherente con la marca utilizando nuestros controles de Branding.
4
Step 4
Genera y Comparte
Produce tu vídeo con subtítulos/captions generados automáticamente para accesibilidad, y luego comparte fácilmente tu mensaje importante con el público.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Simplificación de Información Gubernamental Compleja

.

Aclara políticas, regulaciones y directrices de salud pública complejas a través de explicaciones en vídeo fáciles de entender.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen agilizar la creación de vídeos informativos gubernamentales?

HeyGen actúa como un avanzado Creador de Vídeos de Servicio Gubernamental con IA, permitiendo a las agencias crear rápidamente vídeos gubernamentales profesionales. Con Texto a vídeo desde el guion y creación de vídeos impulsada por IA, puedes producir anuncios de servicio público y contenido educativo de manera eficiente, reduciendo significativamente los tiempos de producción tradicionales.

¿Qué controles creativos ofrece HeyGen para contenido de vídeo gubernamental coherente con la marca?

HeyGen empodera a los usuarios con amplias capacidades creativas para desarrollar vídeos coherentes con la marca, lo cual es un aspecto clave de la narración de vídeos. Puedes utilizar avatares de IA, personalizar personajes e implementar controles de branding robustos como logotipos y esquemas de color. La plataforma también ofrece plantillas de marca, un editor de arrastrar y soltar, y una vasta biblioteca de medios para asegurar que tus vídeos de educación y divulgación pública sean consistentes e impactantes.

¿HeyGen admite características de accesibilidad como subtítulos y voces variadas para comunicaciones gubernamentales?

Sí, HeyGen mejora la accesibilidad para las comunicaciones gubernamentales a través de sus características integrales. La plataforma genera automáticamente subtítulos/captions y ofrece un generador de voz de IA avanzado con diversas opciones de voz. Esto asegura que tus mensajes importantes para la formación y desarrollo interno o anuncios de servicio público lleguen de manera efectiva a una audiencia más amplia.

¿Puedo crear fácilmente vídeos de alta calidad usando el generador de vídeos de IA de HeyGen sin experiencia técnica extensa?

Absolutamente. El Generador de Vídeos de IA de HeyGen está diseñado para ser fácil de usar, permitiendo a cualquiera crear contenido de vídeo de alta calidad impulsado por IA sin necesidad de experiencia técnica extensa. Su editor intuitivo de arrastrar y soltar y las plantillas listas para usar permiten una creación rápida de vídeos, convirtiéndolo en una herramienta de producción de vídeo de autoservicio ideal para agencias gubernamentales.

