Creador de Vídeos Informativos Gubernamentales: Simplifica la Divulgación Pública

Crea vídeos de divulgación pública y comunicación conformes al instante usando avatares de IA para una entrega de servicios públicos atractiva.

Produce un vídeo explicativo convincente de 45 segundos diseñado para el público en general, que articule claramente una nueva iniciativa de servicio público, utilizando un estilo visual animado y amigable complementado por una locución profesional generada a través de la función de generación de locuciones de HeyGen para facilitar eficazmente la divulgación y comunicación pública.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo animado de 60 segundos dirigido a potenciales empleados gubernamentales, mostrando oportunidades de carrera y la cultura de la agencia, incorporando una animación estilo infografía con texto claro en pantalla a través de las Plantillas y escenas de HeyGen para una experiencia informativa y fácil de usar sobre el empleo gubernamental.
Prompt de Ejemplo 2
Diseña una producción concisa de 30 segundos de creador de vídeos informativos gubernamentales para empleados de agencias gubernamentales, enfocándose en las actualizaciones recientes de cumplimiento de la FOIA, presentado en un estilo directo y profesional con información crítica destacada por avatares de IA creados con la capacidad de texto a vídeo de HeyGen, asegurando la concienciación sobre la protección de datos.
Prompt de Ejemplo 3
Elabora una actualización informativa de 75 segundos sobre las nuevas mejoras en la entrega de servicios públicos para los ciudadanos, empleando un estilo visual dinámico que integra metraje del mundo real obtenido del soporte de biblioteca de medios/stock de HeyGen, junto con una locución clara, demostrando el impacto de las soluciones impulsadas por IA en las soluciones de vídeo gubernamentales.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo funciona un creador de vídeos informativos gubernamentales

Crea sin esfuerzo vídeos explicativos gubernamentales atractivos y conformes para una divulgación pública y comunicación efectivas usando soluciones impulsadas por IA.

1
Step 1
Crea tu Guion
Comienza introduciendo tu texto o guion directamente. La funcionalidad de texto a vídeo de la plataforma transforma tu mensaje en una narrativa visual dinámica, ideal para la divulgación pública.
2
Step 2
Personaliza Visuales y Avatares
Mejora tu vídeo incorporando avatares de IA realistas para presentar tu información, haciendo tus soluciones de vídeo gubernamentales más atractivas y personalizadas.
3
Step 3
Añade Funciones de Accesibilidad
Asegura un amplio alcance y cumplimiento de la FOIA utilizando subtítulos/captions automáticos, haciendo tus vídeos animados accesibles para todas las audiencias.
4
Step 4
Exporta y Distribuye
Finaliza tu contenido con controles de marca, luego exporta tu vídeo en varios formatos de aspecto para una entrega de servicios públicos sin problemas a través de plataformas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Mejorar la Formación de Empleados Gubernamentales

.

Utiliza IA para crear vídeos de formación dinámicos que mejoren el compromiso y la retención de conocimientos para el personal gubernamental.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar a las agencias gubernamentales a crear vídeos explicativos atractivos?

HeyGen capacita a las agencias gubernamentales para producir vídeos explicativos dinámicos y vídeos animados de manera eficiente. Nuestros avatares de IA y las funciones de texto a vídeo simplifican la creación de contenido de divulgación pública y comunicación convincente, haciendo que la información compleja sea fácilmente comprensible.

¿Qué hace de HeyGen un creador de vídeos informativos gubernamentales ideal para la entrega de servicios públicos?

HeyGen es un creador de vídeos informativos gubernamentales ideal debido a sus soluciones impulsadas por IA y su editor de arrastrar y soltar fácil de usar. Esta plataforma simplifica la creación de vídeos esenciales, agilizando la entrega de servicios públicos con contenido profesional y accesible.

¿Qué características ofrece HeyGen para crear vídeos informativos profesionales sobre empleo gubernamental?

Para los vídeos informativos sobre empleo gubernamental, HeyGen ofrece características robustas como plantillas personalizables, controles de marca y generación de locuciones de alta calidad. Estas herramientas aseguran que las agencias puedan crear materiales de divulgación pública y comunicación profesionales y consistentes de manera efectiva.

¿Puede HeyGen ayudar a las entidades gubernamentales a crear vídeos accesibles para audiencias diversas?

Absolutamente, HeyGen ayuda significativamente a las entidades gubernamentales a crear soluciones de vídeo gubernamentales accesibles a través de subtítulos/captions automáticos y locuciones en varios idiomas. Esto asegura que los mensajes críticos de divulgación pública y comunicación lleguen a una audiencia amplia y diversa.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo