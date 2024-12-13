Generador de Vídeos Informativos Gubernamentales: Simplifica la Divulgación Pública

Produce rápidamente vídeos vitales de divulgación pública y simplifica información gubernamental compleja utilizando la poderosa capacidad de texto a vídeo de HeyGen.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo de comunicación pulido de 60 segundos dirigido a empresas locales y líderes comunitarios, destacando nuevas iniciativas de soluciones de vídeo gubernamentales. El estilo visual y de audio debe ser profesional y autoritario, con una estética corporativa limpia. Incorpora un avatar de AI para entregar mensajes clave, mostrando la poderosa función de avatares de AI de HeyGen para mantener una presencia de marca consistente.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo dinámico de 30 segundos para la divulgación pública dirigido a jóvenes adultos en redes sociales, anunciando un nuevo programa de participación cívica. El estilo visual debe ser moderno y animado, con cortes rápidos y colores vibrantes, acompañado de una banda sonora enérgica. Esta herramienta de producción de vídeo de autoservicio permite un despliegue rápido utilizando la función de Plantillas y escenas personalizables de HeyGen para asegurar una creación rápida y alineación de marca.
Prompt de Ejemplo 3
Imagina un vídeo de formación interna de 90 segundos diseñado para nuevos empleados del sector público, explicando el protocolo adecuado para la seguridad de datos. El enfoque visual debe ser informativo y educativo, incorporando diagramas claros y texto en pantalla, con una voz en off calmada e instructiva. Utiliza la generación de voz en off de HeyGen para ofrecer una narración consistente y autoritaria, asegurando que toda la información crítica se entienda claramente, encarnando un generador de vídeos informativos gubernamentales efectivo.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona un Generador de Vídeos Informativos Gubernamentales

Agiliza la divulgación pública y simplifica la información gubernamental compleja con nuestra herramienta de producción de vídeo de autoservicio impulsada por AI, creando vídeos de comunicación atractivos de manera eficiente.

1
Step 1
Crea tu Guion y Selecciona una Plantilla
Comienza pegando tu guion de texto en el generador. Luego, elige entre una variedad de plantillas personalizables para establecer rápidamente la base visual de tus vídeos de comunicación.
2
Step 2
Elige un Avatar de AI y Voz
Selecciona entre una diversa gama de avatares de AI para representar a tu agencia, asegurando una entrega profesional y relatable de tu información gubernamental.
3
Step 3
Aplica Marca y Visuales
Aplica la marca de tu agencia, incluyendo logotipos y colores específicos, para mantener la consistencia. Mejora tu mensaje aún más con visuales relevantes de nuestra biblioteca de medios.
4
Step 4
Genera y Comparte tu Vídeo
Genera tu vídeo final, completo con subtítulos/captions automáticos para accesibilidad. Exporta y compártelo fácilmente a través de plataformas para una divulgación pública efectiva.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Clarificación de Regulaciones Complejas

Transforma regulaciones y políticas gubernamentales intrincadas en vídeos explicativos fáciles de entender para los ciudadanos.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Qué control creativo ofrece HeyGen para los vídeos de comunicación gubernamental?

HeyGen empodera a las agencias gubernamentales con plantillas personalizables y controles de marca robustos para mantener la consistencia visual. Los usuarios pueden aprovechar un editor de arrastrar y soltar y seleccionar entre una amplia gama de avatares de AI para crear vídeos explicativos atractivos o mensajes de divulgación pública que simplifiquen efectivamente la información gubernamental compleja.

¿Cómo sirve HeyGen como una herramienta eficiente de producción de vídeo de autoservicio para el gobierno?

HeyGen agiliza la creación de vídeos para organizaciones gubernamentales, actuando como una herramienta de producción de vídeo de autoservicio impulsada por AI. Con la funcionalidad de texto a vídeo, las agencias pueden transformar rápidamente guiones en vídeos de comunicación profesional, reduciendo significativamente el tiempo y los recursos de producción para la divulgación pública o la formación y desarrollo internos.

¿Puede HeyGen simplificar la información gubernamental compleja a través de agentes de vídeo AI?

Absolutamente. Los agentes de vídeo AI de HeyGen y la funcionalidad de texto a vídeo proporcionan un innovador generador de vídeos informativos gubernamentales, permitiendo a las agencias aclarar temas intrincados para el público. Las subtítulos/captions automáticos y las capacidades del generador de voz AI aseguran la accesibilidad y una amplia comprensión de la información crucial.

¿Qué soluciones integrales impulsadas por AI ofrece HeyGen para las necesidades de vídeo gubernamentales?

HeyGen ofrece un conjunto robusto de soluciones impulsadas por AI adaptadas para la producción de vídeos gubernamentales, sirviendo como una plataforma avanzada de agentes de vídeo AI. Desde avatares de AI y plantillas personalizables hasta subtítulos automáticos y controles de marca, HeyGen es un proveedor completo de soluciones de vídeo gubernamentales para diversas necesidades de comunicación.

