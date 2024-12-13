Creador de Vídeos Explicativos Gubernamentales: Simplifica la Comunicación Pública

Transforma rápidamente tus guiones en vídeos explicativos gubernamentales atractivos con la potente capacidad de texto a vídeo de HeyGen.

Crea un vídeo explicativo gubernamental de 45 segundos para informar a los ciudadanos sobre una nueva iniciativa de salud pública, dirigido al público en general. Diseñalo con un estilo visual amigable y limpio, presentando un avatar de IA diverso que entregue los mensajes clave de manera clara, acompañado de una voz en off accesible e informativa. Este vídeo debe simplificar información compleja utilizando los avatares de IA de HeyGen para generar confianza y compromiso.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Imagina un vídeo animado de 60 segundos diseñado como un módulo de formación para nuevos empleados gubernamentales que aprenden un protocolo interno actualizado. Dirigido a empleados gubernamentales con un estilo visual profesional pero atractivo, incorporando gráficos animados nítidos y una voz clara e instructiva. Utiliza la capacidad de texto a vídeo de HeyGen para generar la narración de manera eficiente, asegurando consistencia y precisión en todo el módulo.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo de 30 segundos para redes sociales que promueva un proyecto de embellecimiento comunitario del gobierno local, destinado a animar a los residentes locales a participar. El estilo visual y de audio debe ser vibrante y optimista, mostrando imágenes de antes y después con una música de fondo animada y una voz en off entusiasta. Aprovecha las plantillas y escenas de HeyGen para ensamblar rápidamente una llamada a la acción profesional y atractiva.
Prompt de Ejemplo 3
Elabora un vídeo explicativo conciso de 20 segundos que entregue un anuncio público vital de una agencia gubernamental, destinado a todos los ciudadanos que necesitan información rápida y accesible. Emplea un estilo visual directo e informativo con texto en pantalla en negrita destacando los hechos clave, complementado por una voz neutral y autoritaria. Asegura la máxima accesibilidad añadiendo automáticamente subtítulos/captions usando HeyGen, haciendo el mensaje claro incluso sin sonido.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos Explicativos Gubernamentales

Crea vídeos explicativos profesionales y atractivos para la comunicación del sector público sin esfuerzo, convirtiendo información compleja en visuales claros y convincentes.

1
Step 1
Pega Tu Guion
Introduce tu mensaje de comunicación o resumen de políticas en nuestra plataforma, aprovechando la capacidad de texto a vídeo para generar rápidamente escenas de vídeo iniciales para tu vídeo explicativo.
2
Step 2
Elige Tu Avatar de IA
Selecciona de una biblioteca diversa de avatares de IA para presentar tu mensaje con claridad y profesionalismo, haciendo que tu comunicación en el sector público sea más atractiva.
3
Step 3
Genera Voces en Off de IA
Produce una narración de sonido natural para tu vídeo con nuestra generación de voz en off de IA, ofreciendo varias voces para satisfacer tus necesidades específicas de vídeo explicativo gubernamental.
4
Step 4
Aplica Branding y Exporta
Asegúrate de que tu vídeo se alinea con las directrices oficiales aplicando el logotipo y los colores de tu organización usando nuestros controles de branding, luego exporta fácilmente tu vídeo terminado.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Aumentar la Eficacia de la Formación

.

Utiliza IA para crear vídeos de formación dinámicos que mejoren significativamente el compromiso de los empleados y la retención de conocimientos dentro de los departamentos gubernamentales.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear vídeos animados visualmente atractivos?

HeyGen permite a los usuarios producir vídeos animados impresionantes rápidamente utilizando su editor intuitivo de arrastrar y soltar y una amplia gama de plantillas personalizables. Esto permite la expresión creativa sin necesidad de experiencia extensa en edición de vídeo, simplificando la producción de contenido de alta calidad.

¿Qué hace de HeyGen una plataforma de vídeo de IA efectiva para vídeos explicativos?

HeyGen aprovecha la tecnología avanzada de plataformas de vídeo de IA, incluyendo una robusta capacidad de texto a vídeo y avatares de IA realistas, para agilizar la creación de vídeos explicativos de alta calidad. Los usuarios pueden transformar rápidamente guiones en contenido profesional, ahorrando tiempo y recursos significativos.

¿Ofrece HeyGen generación de avatares de IA y voz en off para contenido de vídeo variado?

Absolutamente. HeyGen proporciona una selección diversa de avatares de IA y capacidades robustas de generación de voz en off de IA, permitiendo a los creadores personalizar sus personajes animados y entregar mensajes con narración profesional. Esto mejora el potencial creativo y la accesibilidad de cualquier proyecto de vídeo.

¿Cómo apoya HeyGen el control de marca consistente en la producción de vídeos?

HeyGen asegura la consistencia de la marca con controles de Branding dedicados, permitiendo a los usuarios incorporar fácilmente logotipos, colores y fuentes personalizados en sus vídeos. Esta característica es crucial para mantener una presencia profesional y reconocible en todos los vídeos de redes sociales y de formación.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo