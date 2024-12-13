Creador de Vídeos de Anuncios Gubernamentales: AI para la Divulgación Pública
Crea anuncios públicos impactantes rápidamente usando el texto a vídeo de HeyGen desde el guion, asegurando una comunicación digital clara y eficiente.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo instructivo interno de 90 segundos para el personal gubernamental sobre los nuevos procedimientos de cumplimiento de privacidad de datos. Este vídeo debe utilizar un estilo visual moderno y limpio con infografías y contar con un avatar de AI explicando claramente los pasos, demostrando los avatares de AI de HeyGen para un mensaje coherente. El audio debe ser conciso y altamente informativo.
Diseña un vídeo de 45 segundos para redes sociales dirigido al público en general para promover una campaña de concienciación sobre el reciclaje local. El estilo visual debe ser atractivo y dinámico, con colores vibrantes y texto claro en pantalla, asegurando que los subtítulos/captions de HeyGen se muestren de manera prominente para una comprensión amplia. El audio debe ser animado y alentador.
Produce un vídeo de actualización estratégica de 2 minutos para los jefes de departamento del gobierno, describiendo los impactos proyectados de una nueva política de desarrollo económico. La presentación debe ser altamente profesional y basada en datos, aprovechando las plantillas y escenas flexibles de HeyGen para presentar información compleja de manera clara, con una voz segura y articulada que transmita los puntos clave.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Simplifica la Información de Salud Pública.
Comunica claramente información compleja de salud pública y avisos críticos a los ciudadanos, mejorando la comprensión y el cumplimiento a través de vídeos AI atractivos.
Mejora la Divulgación Pública Digital.
Crea rápidamente vídeos cortos atractivos para redes sociales para difundir anuncios importantes y mensajes de servicio público, aumentando el compromiso ciudadano.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos gubernamentales profesionales?
El creador de vídeos AI de HeyGen aprovecha la tecnología avanzada de texto a vídeo y avatares de AI realistas para producir rápidamente vídeos gubernamentales de alta calidad. Esto agiliza la comunicación digital para anuncios públicos y divulgación, haciendo que toda la plataforma de creación de vídeos sea altamente eficiente.
¿Puedo personalizar fácilmente los vídeos usando la plataforma de HeyGen para la divulgación pública?
Sí, HeyGen ofrece una plataforma de creación de vídeos fácil de usar con numerosas plantillas de vídeo y amplias opciones de personalización. Puedes adaptar cada aspecto, incluyendo la voz en off y los elementos visuales, asegurando que tus mensajes de divulgación pública sean claros y estén alineados con la marca con una notable facilidad de uso.
¿Qué medidas de seguridad emplea HeyGen para anuncios públicos sensibles?
HeyGen prioriza la garantía de seguridad para proteger el contenido sensible de comunicación digital, convirtiéndolo en un creador de vídeos AI confiable para vídeos gubernamentales y anuncios públicos. Nuestra plataforma está diseñada con sólidas salvaguardas para asegurar la integridad y confidencialidad de tus proyectos de vídeo.
¿Cómo mejoran los avatares de AI y las capacidades de voz en off de HeyGen los vídeos de PSA?
Los avatares de AI realistas de HeyGen y las capacidades de generación de voz en off de alta calidad mejoran significativamente los proyectos de creación de vídeos de PSA. Estas características te permiten entregar anuncios públicos atractivos y profesionales con una presencia humana auténtica, sin la necesidad de filmación tradicional.