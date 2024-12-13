Creador de Vídeos para la Administración Pública: Simplifica la Divulgación Pública
Crea vídeos atractivos de anuncios de servicio público y materiales de formación con avatares de IA para mejorar la comunicación digital.
Desarrolla un vídeo de formación y orientación interna de 60 segundos para nuevos empleados gubernamentales, explicando los valores fundamentales y la misión de la agencia. El vídeo debe adoptar un estilo visual profesional y acogedor con texto informativo en pantalla, mientras una voz en off calmada y atractiva guía la narrativa. Produce este contenido esencial de formación y orientación interna de manera eficiente convirtiendo tu guion directamente en vídeo usando la capacidad de Texto a vídeo de HeyGen.
Produce un dinámico vídeo de 45 segundos para redes sociales dirigido a aumentar la participación cívica entre los jóvenes adultos de la comunidad local, alentando la participación en una próxima elección. La presentación visual debe ser moderna y enérgica, con cortes rápidos y gráficos vibrantes, acompañada de una banda sonora animada y subtítulos/captions destacados para accesibilidad. Este esfuerzo de divulgación pública utilizará la función de Subtítulos/captions de HeyGen para mejorar el alcance en varias plataformas de redes sociales y aumentar la participación cívica.
Diseña una guía de vídeo concisa de 60 segundos que simplifique el proceso de solicitud de un servicio gubernamental en línea común, dirigida a ciudadanos que puedan tener menos habilidades tecnológicas. El estilo visual y de audio debe ser claro, paso a paso y tranquilizador, utilizando gráficos ilustrativos limpios y una voz en off amigable e instructiva. Aprovecha las diversas Plantillas y escenas de HeyGen para ensamblar rápidamente esta solución de vídeo del sector público, asegurando una guía fácil de seguir para todos.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Mejora la Formación y Orientación Interna.
Aprovecha la IA para crear vídeos de formación atractivos, mejorando la retención de personal y la transferencia de conocimientos dentro de los departamentos gubernamentales.
Mejora la Divulgación Pública y la Comunicación Digital.
Produce rápidamente vídeos atractivos para redes sociales para informar a los ciudadanos, promover iniciativas y fomentar una mayor participación pública.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo potencia HeyGen la comunicación del sector público con IA?
HeyGen permite a la administración gubernamental crear contenido atractivo de manera eficiente utilizando avatares de IA y tecnología avanzada de Texto a vídeo. Esto transforma la comunicación digital para la divulgación pública y la participación cívica, haciendo que la información compleja sea accesible y dinámica.
¿Qué tipos de contenido de vídeo puede ayudar HeyGen a producir eficientemente a las agencias gubernamentales?
HeyGen ofrece una robusta biblioteca de plantillas de vídeo para producir rápidamente vídeos esenciales de anuncios de servicio público, contenido de formación y orientación interna, y vídeos para redes sociales. Esto agiliza la creación de diversas guías de vídeo para una divulgación pública efectiva.
¿HeyGen admite voz en off multilingüe y subtítulos para una mayor participación cívica?
Sí, HeyGen proporciona generación avanzada de voz en off y subtítulos automáticos, asegurando que tu comunicación digital sea inclusiva y llegue a una audiencia más amplia. Esta capacidad es crucial para mejorar la participación cívica y la accesibilidad en comunidades diversas.
¿Cómo pueden las entidades gubernamentales mantener la consistencia de marca usando el creador de vídeos en línea de HeyGen?
El creador de vídeos en línea de HeyGen incluye controles de marca integrales, permitiendo a la administración gubernamental incorporar fácilmente logotipos oficiales y paletas de colores específicas. Esto asegura la consistencia de marca en toda la comunicación digital y soluciones de vídeo del sector público.