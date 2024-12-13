Creador de Vídeos de Formación en Gobernanza: Mejora el Cumplimiento con IA

Empodera a los equipos de L&D para producir rápidamente vídeos de formación en cumplimiento impactantes utilizando la generación de voz en off de IA de HeyGen.

Produce un vídeo de 1 minuto dirigido a equipos de L&D, demostrando cómo actualizar eficientemente los módulos de formación en cumplimiento con avatares dinámicos de IA. El estilo visual debe ser profesional y claro, utilizando un portavoz avatar de IA amigable para entregar información concisa y crítica, complementado por una generación de voz en off confiada y autoritaria.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo instructivo de 90 segundos dirigido a nuevos miembros del consejo y empleados que requieren formación en gobernanza, centrándose en temas regulatorios complejos simplificados. El estilo visual debe ser informativo y conciso, con texto y gráficos en pantalla para mayor claridad, aprovechando la capacidad de texto a vídeo de HeyGen para transformar políticas de gobernanza detalladas en contenido visual atractivo, completo con subtítulos precisos.
Prompt de Ejemplo 2
Crea una pieza promocional de 45 segundos para juntas sin fines de lucro y juntas de escuelas independientes, mostrando la facilidad de producir vídeos de formación en gobernanza de juntas pulidos. El estilo visual debe ser moderno y atractivo, con transiciones de escenas dinámicas y visuales de stock relevantes extraídos de una biblioteca de medios completa/soporte de stock, todo construido rápidamente a partir de plantillas y escenas personalizables.
Prompt de Ejemplo 3
Genera una visión técnica de 2 minutos para profesionales de TI y L&D que ilustre prácticas óptimas de documentación en vídeo para la creación de vídeos de e-learning, específicamente para la integración en LMS. El vídeo debe tener un tono explicativo y accesible, posiblemente con diagramas animados o grabaciones de pantalla para explicar configuraciones de salida, demostrando cómo el cambio de tamaño de la relación de aspecto y las exportaciones aseguran una compatibilidad perfecta a través de varios sistemas de gestión de aprendizaje.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Formación en Gobernanza

Agiliza la creación de vídeos de formación en gobernanza y cumplimiento efectivos en minutos, aprovechando la IA para mejorar las experiencias de aprendizaje.

1
Step 1
Crea Tu Contenido de Formación
Comienza pegando tu guion de formación en gobernanza en el editor, o elige entre una biblioteca de plantillas profesionales diseñadas para la creación de vídeos de e-learning utilizando la función de texto a vídeo desde guion.
2
Step 2
Elige Tu Presentador de IA
Mejora el compromiso seleccionando de una galería diversa de avatares de IA para presentar tu contenido de formación en gobernanza, asegurando una entrega profesional y atractiva para tus vídeos de formación.
3
Step 3
Añade Visuales y Marca
Integra el logotipo de tu empresa, colores y otros controles de marca. Mejora la claridad incorporando medios de stock o visuales personalizados para ilustrar conceptos clave en tu formación en cumplimiento.
4
Step 4
Exporta y Entrega
Con tu vídeo de formación completo, expórtalo fácilmente utilizando el cambio de tamaño de la relación de aspecto y exportaciones en varios formatos para diferentes plataformas, dejándolo listo para su distribución e integración en tu LMS.

Simplifica Conceptos Complejos para una Mejor Comprensión

Transforma temas de formación en gobernanza intrincados en vídeos de formación claros y digeribles, asegurando que todos los miembros del consejo o empleados comprendan la información esencial de cumplimiento.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de formación en gobernanza?

HeyGen aprovecha avatares avanzados de IA y tecnología intuitiva de texto a vídeo para agilizar la producción de vídeos de formación en gobernanza profesional, empoderando a los equipos de L&D para crear contenido atractivo de manera eficiente.

¿Qué capacidades técnicas ofrece HeyGen para la creación efectiva de vídeos de e-learning?

HeyGen proporciona capacidades técnicas robustas, incluyendo avatares de IA realistas, voces en off personalizables de IA y traducciones con un solo clic a más de 140 idiomas, asegurando que la creación de tus vídeos de e-learning sea accesible e impactante a nivel global.

¿Puedo personalizar los vídeos de formación creados con HeyGen para mantener la coherencia de la marca?

Sí, HeyGen ofrece controles de marca completos. Puedes personalizar fácilmente las escenas, integrar tu logotipo y alinear los colores para asegurar que todos tus vídeos de formación para empleados reflejen la identidad única de tu marca.

¿Qué tan rápido puedo producir y actualizar vídeos de formación en cumplimiento usando HeyGen?

Con las diversas plantillas de HeyGen y su potente funcionalidad de texto a vídeo, puedes producir rápidamente nuevos vídeos de formación en cumplimiento y realizar actualizaciones sin esfuerzo, acelerando significativamente tu proceso de documentación en vídeo.

