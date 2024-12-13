creador de vídeos de anuncios de Google: Creación de Vídeos con IA para Anuncios Impresionantes
Transforma tus ideas en anuncios de vídeo de alta calidad utilizando nuestra generación de texto a vídeo, perfecta para campañas de vídeo efectivas.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo elegante de 45 segundos dirigido a profesionales del marketing que necesitan producir creatividades publicitarias diversas para sus campañas de vídeo. El estilo visual y de audio debe ser profesional, con transiciones dinámicas y una locución autoritaria. Muestra las Plantillas y escenas de HeyGen y los avatares de IA para ilustrar cómo generar eficientemente múltiples variaciones de campaña.
Diseña un vídeo instructivo de 60 segundos para creadores de contenido que buscan transformar publicaciones de blog en contenido atractivo para redes sociales. Con un tono amigable y conversacional y gráficos vibrantes, este vídeo debe atraer a aquellos que buscan expandir su alcance digital. Aprovecha la capacidad de Texto a vídeo desde el guion de HeyGen para convertir fácilmente contenido escrito, complementado con Subtítulos automáticos para accesibilidad.
Produce un vídeo conciso de 15 segundos ideal para los especialistas en marketing digital enfocados en la publicidad móvil, específicamente para anuncios de vídeo verticales y anuncios bumper. Este vídeo rápido y visualmente impactante debe contar con efectos de sonido contundentes, demostrando una entrega rápida de contenido. Enfatiza el redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones de HeyGen para una rápida adaptación y su soporte de biblioteca de medios/stock para activos creativos de alta calidad.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Creación de Anuncios de Alto Rendimiento.
Produce rápidamente anuncios de vídeo atractivos utilizando IA para un rendimiento superior de campaña y una producción creativa acelerada.
Anuncios Atractivos para Redes Sociales y Bumper.
Crea sin esfuerzo contenido cautivador para redes sociales y clips de vídeo cortos perfectos para varios formatos de anuncios, aumentando el compromiso de la audiencia.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de anuncios de Google?
HeyGen es una potente plataforma de creación de vídeos con IA diseñada como un creador de vídeos de anuncios de Google, que permite a los usuarios producir rápidamente creatividades publicitarias atractivas. Aprovecha los avatares de IA y las diversas plantillas para generar vídeos de alta calidad adaptados a tus campañas de vídeo.
¿Puede HeyGen generar avatares de IA personalizados para mi contenido de vídeo?
Sí, HeyGen te permite generar avatares de IA realistas que mejoran tu contenido en redes sociales y creatividades publicitarias. Esta capacidad permite a las empresas escalar la generación de vídeos personalizados sin necesidad de actores profesionales o producción de vídeo compleja.
¿De qué maneras ayuda HeyGen a convertir activos existentes en vídeo?
HeyGen transforma tus activos creativos en vídeos dinámicos a través de sus avanzadas funcionalidades de texto a vídeo e imagen a vídeo. Esto permite la rápida generación de contenido diverso como anuncios de vídeo verticales o anuncios bumper para varias plataformas.
¿Ofrece HeyGen opciones de locución profesional para vídeos de IA?
Absolutamente. HeyGen proporciona capacidades robustas de generación de locuciones, asegurando que tu creación de vídeos con IA incluya narraciones claras y de sonido natural. Esta característica añade un toque profesional a todas tus campañas de vídeo y creatividades publicitarias.