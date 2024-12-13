creador de vídeos de anuncios de Google: Creación de Vídeos con IA para Anuncios Impresionantes

Transforma tus ideas en anuncios de vídeo de alta calidad utilizando nuestra generación de texto a vídeo, perfecta para campañas de vídeo efectivas.

Crea un vídeo dinámico de 30 segundos que demuestre lo rápido que los propietarios de pequeñas empresas pueden lanzar campañas efectivas de anuncios en Google. Este vídeo, dirigido a emprendedores ocupados, debe contar con un estilo visual enérgico, música de fondo animada y una locución clara. Utiliza la función de Texto a vídeo de HeyGen desde el guion y la generación de locuciones para resaltar la facilidad de creación de vídeos con IA para un contenido impactante de creador de vídeos de anuncios de Google.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo elegante de 45 segundos dirigido a profesionales del marketing que necesitan producir creatividades publicitarias diversas para sus campañas de vídeo. El estilo visual y de audio debe ser profesional, con transiciones dinámicas y una locución autoritaria. Muestra las Plantillas y escenas de HeyGen y los avatares de IA para ilustrar cómo generar eficientemente múltiples variaciones de campaña.
Prompt de Ejemplo 2
Diseña un vídeo instructivo de 60 segundos para creadores de contenido que buscan transformar publicaciones de blog en contenido atractivo para redes sociales. Con un tono amigable y conversacional y gráficos vibrantes, este vídeo debe atraer a aquellos que buscan expandir su alcance digital. Aprovecha la capacidad de Texto a vídeo desde el guion de HeyGen para convertir fácilmente contenido escrito, complementado con Subtítulos automáticos para accesibilidad.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo conciso de 15 segundos ideal para los especialistas en marketing digital enfocados en la publicidad móvil, específicamente para anuncios de vídeo verticales y anuncios bumper. Este vídeo rápido y visualmente impactante debe contar con efectos de sonido contundentes, demostrando una entrega rápida de contenido. Enfatiza el redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones de HeyGen para una rápida adaptación y su soporte de biblioteca de medios/stock para activos creativos de alta calidad.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Anuncios de Google

Crea sin esfuerzo anuncios de vídeo impresionantes y de alta conversión para tus campañas de Google con la plataforma intuitiva impulsada por IA de HeyGen, aumentando tu alcance y compromiso.

1
Step 1
Crea tu Borrador Inicial de Vídeo
Comienza la creación de tu anuncio aprovechando la función de Texto a vídeo desde el guion de HeyGen para transformar rápidamente tu mensaje de marketing en visuales atractivos, agilizando el proceso de creación de vídeos con IA.
2
Step 2
Añade Visuales y Narración Atractivos
Mejora tu vídeo con avatares de IA dinámicos para presentar tu mensaje y hacer tu contenido más atractivo.
3
Step 3
Aplica tu Identidad de Marca y Refinamientos
Asegúrate de que tu anuncio se alinea con tu marca utilizando los controles de Branding de HeyGen para logotipos y colores, refinando tus creatividades publicitarias.
4
Step 4
Exporta y Lanza tu Campaña de Anuncios de Google
Finaliza tu vídeo utilizando el redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones para adaptarse a varias ubicaciones de anuncios de Google. Descarga tu vídeo, listo para una integración perfecta en tus próximas campañas de vídeo.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Testimonios de Éxito de Clientes en Vídeo

Transforma testimonios de clientes en vídeos dinámicos con IA que generan confianza y demuestran el valor del producto de manera efectiva para campañas publicitarias.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de anuncios de Google?

HeyGen es una potente plataforma de creación de vídeos con IA diseñada como un creador de vídeos de anuncios de Google, que permite a los usuarios producir rápidamente creatividades publicitarias atractivas. Aprovecha los avatares de IA y las diversas plantillas para generar vídeos de alta calidad adaptados a tus campañas de vídeo.

¿Puede HeyGen generar avatares de IA personalizados para mi contenido de vídeo?

Sí, HeyGen te permite generar avatares de IA realistas que mejoran tu contenido en redes sociales y creatividades publicitarias. Esta capacidad permite a las empresas escalar la generación de vídeos personalizados sin necesidad de actores profesionales o producción de vídeo compleja.

¿De qué maneras ayuda HeyGen a convertir activos existentes en vídeo?

HeyGen transforma tus activos creativos en vídeos dinámicos a través de sus avanzadas funcionalidades de texto a vídeo e imagen a vídeo. Esto permite la rápida generación de contenido diverso como anuncios de vídeo verticales o anuncios bumper para varias plataformas.

¿Ofrece HeyGen opciones de locución profesional para vídeos de IA?

Absolutamente. HeyGen proporciona capacidades robustas de generación de locuciones, asegurando que tu creación de vídeos con IA incluya narraciones claras y de sonido natural. Esta característica añade un toque profesional a todas tus campañas de vídeo y creatividades publicitarias.

