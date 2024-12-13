Imagina crear una pieza vibrante de "creador de vídeos de actualización de objetivos" de 45 segundos para una audiencia corporativa interna, celebrando los logros recientes del equipo y delineando los objetivos futuros. Visualmente, esto debe ser limpio y profesional, utilizando plantillas dinámicas con música de fondo inspiradora para mantener a los empleados comprometidos. Utiliza la función de Plantillas y escenas de HeyGen para ensamblar rápidamente visuales atractivos y mejorar el mensaje con generación de voz en off para una entrega clara e impactante.

