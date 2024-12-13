generador de vídeos de actualización global: Perspectivas Globales Instantáneas

Transforma fácilmente tus datos en actualizaciones globales atractivas con nuestro creador de vídeos de IA, utilizando la potente funcionalidad de Texto a vídeo desde guion.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo instructivo de 90 segundos dirigido a nuevos usuarios que están aprendiendo una plataforma compleja, empleando un estilo visual claro y paso a paso con destacados de la interfaz de usuario y avatares de IA amigables. El audio debe ser calmado e instructivo, utilizando la capacidad de `Texto a vídeo desde guion` de HeyGen para dar vida a las instrucciones escritas, mejorado además con `Subtítulos/captions` para accesibilidad y claridad, asegurando una experiencia de aprendizaje fluida.
Prompt de Ejemplo 2
Diseña una presentación de 2 minutos con el `Creador de Vídeos de Actualización Global` para líderes empresariales internacionales, con un estilo visual dinámico con mapas mundiales interactivos y diversos avatares de IA profesionales para representar diferentes regiones. El audio debe mantener un tono autoritario, integrado sin problemas con los `Templates & scenes` personalizables de HeyGen para asegurar un mensaje pulido y globalmente relevante que informe a los tomadores de decisiones clave.
Prompt de Ejemplo 3
Elabora un vídeo promocional de 45 segundos dirigido a gestores de redes sociales, utilizando el `Soporte de biblioteca de medios/stock` de HeyGen para visuales atractivos, de ritmo rápido y gráficos modernos. El audio debe ser animado y enérgico, combinando música de fondo con una narración clara, y luego optimizar el resultado final con `Redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones` para asegurar una visualización perfecta en varias plataformas de `redes sociales`, reflejando una verdadera `Generación de Vídeo de Extremo a Extremo`.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona un Generador de Vídeos de Actualización Global

Transforma sin esfuerzo tus actualizaciones en vídeos atractivos y profesionales para una audiencia global, agilizando la comunicación con potentes herramientas de IA.

1
Step 1
Pega Tu Guion
Comienza pegando tu texto de actualización global en el creador de vídeos de IA. Nuestra plataforma aprovecha el "Texto a vídeo desde guion" para convertir instantáneamente tu contenido en un guion gráfico de vídeo.
2
Step 2
Selecciona Tus Visuales
Elige de una diversa biblioteca de "avatares de IA" y plantillas de vídeo para representar tu marca. También puedes personalizar escenas y fondos para que coincidan con tu mensaje.
3
Step 3
Añade Voz en Off Profesional
Mejora tu actualización con una "voz en off natural y consciente de las emociones" en múltiples idiomas. Nuestra generación de voz en off asegura que tu mensaje resuene claramente con los espectadores globales.
4
Step 4
Exporta Tu Actualización Global
Revisa tu actualización global terminada y expórtala sin esfuerzo. Nuestro "creador de vídeos de IA" asegura que tu contenido esté perfectamente formateado y listo para compartir en todos los canales deseados.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Producir Rápidas Actualizaciones Sociales Globales

.

Genera rápidamente vídeos atractivos para redes sociales para compartir noticias globales, campañas de marketing y actualizaciones en varias plataformas.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo asegura HeyGen que mis vídeos sean accesibles con Subtítulos/captions?

HeyGen simplifica la adición de Subtítulos/captions a tus vídeos, asegurando una mayor accesibilidad y compromiso en múltiples idiomas. Nuestro potente editor en línea proporciona herramientas robustas de edición de vídeo para un control preciso sobre estos elementos esenciales.

¿Puede el Generador de Vídeos de IA de HeyGen producir voces en off naturales y conscientes de las emociones?

Sí, el Generador de Vídeos de IA de HeyGen sobresale en crear voces en off naturales y conscientes de las emociones, transformando tu Texto a vídeo desde guion en contenido altamente atractivo. Esta capacidad avanzada mejora significativamente la experiencia general del espectador.

¿Qué tipo de características de Generación de Vídeo de Extremo a Extremo ofrece HeyGen?

HeyGen proporciona características completas de Generación de Vídeo de Extremo a Extremo, permitiéndote crear contenido de alta calidad de principio a fin. Esto incluye plantillas de vídeo personalizables, diversos avatares de IA y amplios controles de marca para mantener tu identidad única.

¿HeyGen admite varios formatos de relación de aspecto y opciones de exportación para diversas plataformas como redes sociales?

Absolutamente. Las avanzadas herramientas de edición de vídeo de HeyGen en el editor en línea permiten un redimensionamiento y exportación de relación de aspecto sin problemas, optimizando tu contenido para varias plataformas, incluidas las redes sociales. Esto asegura que tus vídeos siempre se vean profesionales y se ajusten perfectamente dondequiera que se compartan.

