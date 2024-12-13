Generador de Vídeos de Formación Global: eLearning Potenciado por AI Hecho Fácil

Crea un vídeo instructivo técnico de 1 minuto para equipos de L&D y administradores de TI, demostrando cómo HeyGen simplifica la creación de contenido multilingüe. El estilo visual debe ser elegante y profesional, con grabaciones de pantalla nítidas de la plataforma junto a avatares de AI explicando claramente procesos de configuración complejos con voces en off precisas de AI y subtítulos generados automáticamente, mostrando cómo la capacidad del "generador de vídeos de formación global" facilita el despliegue internacional.

Desarrolla una actualización de formación en cumplimiento de 90 segundos para empleados globales, dirigida a oficiales de cumplimiento que necesitan difundir rápidamente información crítica. El vídeo debe adoptar un estilo visual serio pero accesible, utilizando avatares de AI de HeyGen para entregar cambios clave en las políticas desde un guion conciso de texto a vídeo, asegurando un tono y mensaje consistentes en diversas regiones. Esto demuestra la eficiencia de usar avatares de AI para una difusión rápida e impactante de "formación en cumplimiento".
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de bienvenida de "integración de empleados" de 2 minutos para nuevos miembros del equipo global, diseñado para ser fácilmente creado por profesionales de RRHH sin necesidad de habilidades de edición. El estilo visual y de audio debe ser cálido, informativo y visualmente atractivo, aprovechando las diversas plantillas y escenas de HeyGen y su amplia biblioteca de medios/soporte de stock para presentar la cultura de la empresa y los pasos iniciales. Una voz en off amigable de AI guía al espectador a través de la información clave, enfatizando la facilidad de uso de la plataforma para la creación rápida de contenido.
Prompt de Ejemplo 3
Formula una pieza técnica de "documentación en vídeo" de 60 segundos para desarrolladores de productos e ingenieros de soporte, detallando una nueva integración de API. El enfoque visual debe ser altamente funcional y limpio, utilizando texto a vídeo preciso desde el guion para explicar pasos intrincados, complementado con subtítulos generados automáticamente para mayor claridad en entornos ruidosos. El audio debe ser una voz en off directa y explicativa de AI, demostrando el poder de una "plataforma de AI generativa" para transformar rápidamente especificaciones técnicas en guías visuales claras.
Cómo Funciona un Generador de Vídeos de Formación Global

Crea sin esfuerzo vídeos de formación atractivos y multilingües con AI. Transforma guiones en contenido dinámico y alcanza a tu fuerza laboral global sin habilidades de edición.

1
Step 1
Crea Tu Guion
Comienza tu vídeo de formación pegando tu guion o usando una plantilla. Nuestra plataforma transforma tu texto en un vídeo dinámico con la tecnología "Texto a vídeo desde guion", facilitando el inicio.
2
Step 2
Selecciona Tu Avatar
Elige entre una amplia gama de "avatares de AI" para presentar tu contenido. Personaliza su apariencia y voz para que coincidan con tu marca y estilo de formación, asegurando una entrega atractiva.
3
Step 3
Localiza Tu Contenido
Mejora la accesibilidad y alcanza a una audiencia global generando automáticamente "Subtítulos" en múltiples idiomas. Asegúrate de que tu mensaje resuene con cada aprendiz, dondequiera que estén.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Finaliza tu vídeo de formación y "Redimensiona y exporta en varios formatos". Distribuye tu contenido de alta calidad generado por AI en todas tus plataformas preferidas.

Casos de Uso

Vídeos de Formación Claros y Efectivos

Transforma temas complejos, como guías de cumplimiento o técnicas, en documentación en vídeo fácilmente comprensible y visualmente atractiva para todos los empleados.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos usando AI generativa?

HeyGen aprovecha su avanzada plataforma de AI generativa para transformar guiones de texto en vídeos profesionales. Los usuarios pueden seleccionar entre una amplia gama de avatares de AI y generar automáticamente voces en off y subtítulos de AI, lo que lo hace ideal para crear contenido multilingüe sin edición compleja.

¿Qué opciones de exportación y compartición están disponibles con HeyGen?

HeyGen admite exportaciones de vídeo de alta calidad, permitiendo a los usuarios descargar sus proyectos terminados para varias plataformas. Además, HeyGen ofrece capacidades de compartición inteligente, asegurando que tus vídeos, completos con voces en off y subtítulos de AI, puedan ser fácilmente distribuidos a tu audiencia objetivo.

¿Se requiere conocimiento complejo de edición de vídeo para usar HeyGen?

No, HeyGen está diseñado para ser fácil de usar, sin necesidad de habilidades previas de edición de vídeo. Su editor intuitivo de arrastrar y soltar y su extensa biblioteca de plantillas permiten a cualquiera crear vídeos atractivos de manera eficiente.

¿Puede HeyGen ser utilizado para crear documentación en vídeo o materiales de formación?

Absolutamente, HeyGen es una excelente solución para producir documentación en vídeo y materiales de formación completos, incluyendo la integración de empleados y la formación en cumplimiento. Con características como el grabador de pantalla y la capacidad de convertir guiones de formación en vídeo, HeyGen simplifica la creación de vídeos instructivos atractivos.

