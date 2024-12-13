Generador de Vídeos de Formación Global: eLearning Potenciado por AI Hecho Fácil
Crea sin esfuerzo vídeos de formación atractivos y multilingües a partir de guiones de texto a vídeo para equipos de L&D en todo el mundo.
Desarrolla una actualización de formación en cumplimiento de 90 segundos para empleados globales, dirigida a oficiales de cumplimiento que necesitan difundir rápidamente información crítica. El vídeo debe adoptar un estilo visual serio pero accesible, utilizando avatares de AI de HeyGen para entregar cambios clave en las políticas desde un guion conciso de texto a vídeo, asegurando un tono y mensaje consistentes en diversas regiones. Esto demuestra la eficiencia de usar avatares de AI para una difusión rápida e impactante de "formación en cumplimiento".
Produce un vídeo de bienvenida de "integración de empleados" de 2 minutos para nuevos miembros del equipo global, diseñado para ser fácilmente creado por profesionales de RRHH sin necesidad de habilidades de edición. El estilo visual y de audio debe ser cálido, informativo y visualmente atractivo, aprovechando las diversas plantillas y escenas de HeyGen y su amplia biblioteca de medios/soporte de stock para presentar la cultura de la empresa y los pasos iniciales. Una voz en off amigable de AI guía al espectador a través de la información clave, enfatizando la facilidad de uso de la plataforma para la creación rápida de contenido.
Formula una pieza técnica de "documentación en vídeo" de 60 segundos para desarrolladores de productos e ingenieros de soporte, detallando una nueva integración de API. El enfoque visual debe ser altamente funcional y limpio, utilizando texto a vídeo preciso desde el guion para explicar pasos intrincados, complementado con subtítulos generados automáticamente para mayor claridad en entornos ruidosos. El audio debe ser una voz en off directa y explicativa de AI, demostrando el poder de una "plataforma de AI generativa" para transformar rápidamente especificaciones técnicas en guías visuales claras.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Creación de Cursos Globales Escalables.
Produce rápidamente cursos de formación extensos y hazlos accesibles a una audiencia diversa y mundial a través de contenido multilingüe.
Mejora del Compromiso en la Formación.
Aprovecha los avatares de AI y los formatos de vídeo atractivos para mejorar significativamente la participación de los aprendices y la retención del conocimiento en todos los programas de formación.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos usando AI generativa?
HeyGen aprovecha su avanzada plataforma de AI generativa para transformar guiones de texto en vídeos profesionales. Los usuarios pueden seleccionar entre una amplia gama de avatares de AI y generar automáticamente voces en off y subtítulos de AI, lo que lo hace ideal para crear contenido multilingüe sin edición compleja.
¿Qué opciones de exportación y compartición están disponibles con HeyGen?
HeyGen admite exportaciones de vídeo de alta calidad, permitiendo a los usuarios descargar sus proyectos terminados para varias plataformas. Además, HeyGen ofrece capacidades de compartición inteligente, asegurando que tus vídeos, completos con voces en off y subtítulos de AI, puedan ser fácilmente distribuidos a tu audiencia objetivo.
¿Se requiere conocimiento complejo de edición de vídeo para usar HeyGen?
No, HeyGen está diseñado para ser fácil de usar, sin necesidad de habilidades previas de edición de vídeo. Su editor intuitivo de arrastrar y soltar y su extensa biblioteca de plantillas permiten a cualquiera crear vídeos atractivos de manera eficiente.
¿Puede HeyGen ser utilizado para crear documentación en vídeo o materiales de formación?
Absolutamente, HeyGen es una excelente solución para producir documentación en vídeo y materiales de formación completos, incluyendo la integración de empleados y la formación en cumplimiento. Con características como el grabador de pantalla y la capacidad de convertir guiones de formación en vídeo, HeyGen simplifica la creación de vídeos instructivos atractivos.