Creador de Vídeos para Equipos Globales: Crea Contenido Atractivo Juntos
Impulsa la colaboración multicultural y escala tu creación de contenido con la tecnología inteligente de Texto a vídeo desde guion.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Crea un vídeo de comunicación interna cálido y acogedor de 60 segundos para departamentos de RRHH, centrado en fomentar la colaboración multicultural dentro de una organización global. El estilo visual debe mostrar a diversos miembros del equipo interactuando positivamente, con una voz en off amigable y tranquilizadora. Enfatiza cómo la función de generación de Voz en off de HeyGen puede ofrecer vídeos coherentes con la marca en diferentes grupos lingüísticos, mejorando los esfuerzos de comunicación interna.
Desarrolla un vídeo explicativo integral de 2 minutos dirigido a gerentes de marketing y creadores de contenido, ilustrando la eficiencia de un creador de vídeos con IA. La presentación visual debe ser clara y concisa, utilizando gráficos animados y un avatar de IA conocedor y atractivo. Muestra la función de avatares de IA de HeyGen haciendo que un avatar presente los beneficios clave, explique temas complejos de manera accesible y demuestre cómo acelera la creación de contenido.
Diseña un vídeo promocional nítido de 45 segundos dirigido a gestores de redes sociales y especialistas en marketing digital que operan dentro de un equipo, mostrando la agilidad de la creación de vídeos. El estilo visual debe ser enérgico y contemporáneo, con cortes rápidos y una banda sonora vibrante. Ilustra cómo el software de edición de vídeo colaborativo se beneficia de la redimensión y exportación de Aspecto de HeyGen, permitiendo a los equipos adaptar rápidamente el contenido para diversas plataformas sociales manteniendo la integridad visual.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Optimiza la Creación de Anuncios Globales.
Capacita a equipos globales para crear rápidamente anuncios de vídeo de alto rendimiento y localizados utilizando IA para diversos mercados.
Expande la Formación y Educación Global.
Ofrece cursos y contenido educativo más atractivos a una audiencia mundial, mejorando el aprendizaje y desarrollo global.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo facilita HeyGen la creación de vídeos para equipos globales?
HeyGen actúa como un avanzado creador de vídeos con IA, capacitando a equipos globales para producir contenido de vídeo profesional de manera eficiente. Optimiza los flujos de trabajo de producción de vídeo con avatares de IA y capacidades de texto a vídeo desde guion, asegurando vídeos coherentes con la marca para diversas necesidades.
¿Qué herramientas de colaboración ofrece HeyGen para la edición de vídeos?
HeyGen ofrece sólidas capacidades de software de edición de vídeo colaborativo, permitiendo a los equipos trabajar juntos sin problemas en proyectos de vídeo. Su plataforma de edición de vídeo basada en la nube soporta colaboración en tiempo real, almacenamiento compartido y gestión eficiente de datos para flujos de trabajo de producción de vídeo, haciéndola ideal para la colaboración multicultural.
¿Puede HeyGen personalizar vídeos para varias plataformas y marcas?
Sí, HeyGen permite una personalización integral, permitiendo a los usuarios crear vídeos coherentes con la marca utilizando plantillas de marca y control sobre logotipos y colores. Sus características técnicas incluyen redimensión y exportación de Aspecto, asegurando que tu contenido de vídeo esté perfectamente optimizado para cualquier plataforma de vídeo en línea y pueda escalarse para diferentes canales de comunicación.
¿Ofrece HeyGen características de IA para mejorar la accesibilidad de los vídeos?
HeyGen, un avanzado creador de vídeos con IA, mejora significativamente la accesibilidad a través de características como la generación de Voz en off impulsada por IA y Subtítulos/captions automáticos. Esta herramienta de IA para marketing de vídeo capacita a equipos multilingües para crear y traducir vídeos, asegurando un mayor compromiso y alcance para su contenido de vídeo en audiencias globales.