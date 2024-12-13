Creador de Vídeos de Actualización para la Fuerza Laboral Global: Simplifica la Comunicación Interna
Crea contenido de vídeo atractivo para tus equipos globales con texto a vídeo desde guion para una comunicación interna clara.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Diseña un vídeo de bienvenida de 60 segundos dirigido a las nuevas contrataciones internacionales que se unen a nuestra fuerza laboral. El tono debe ser cálido y amigable, incorporando avatares de IA diversos para representar a nuestro equipo global inclusivo. Este vídeo de incorporación presentará los valores de la empresa y los contactos clave, aprovechando la función de avatares de IA de HeyGen para crear una primera impresión personalizada y atractiva para nuestros nuevos miembros del equipo.
Produce un contenido de vídeo atractivo de 30 segundos para todos los empleados, anunciando una nueva iniciativa a nivel de empresa. Visualmente, apunta a una estética moderna y atractiva con cortes rápidos y superposiciones de texto audaces, acompañados de una banda sonora enérgica. Este vídeo de compromiso de los empleados debe utilizar las plantillas y escenas de HeyGen para ensamblar rápidamente un anuncio profesional y cautivador que capte la atención y despierte entusiasmo.
Desarrolla un vídeo educativo de 50 segundos para la fuerza laboral global, explicando una nueva herramienta o proceso de software. El estilo visual debe ser limpio e instructivo, combinando grabaciones de pantalla con superposiciones animadas, todo respaldado por una voz en off calmada y clara. Para garantizar la máxima accesibilidad y claridad para nuestros diversos equipos globales, incorpora la función de subtítulos/captions de HeyGen, haciendo que esta creación de vídeo de IA sea accesible para todos.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Impulsa la Formación y Retención de Equipos Globales.
Utiliza vídeos impulsados por IA para crear módulos de formación atractivos que mejoren la retención de conocimientos y el compromiso de los miembros del equipo en fuerzas laborales globales.
Ofrece una Incorporación Global Consistente.
Produce sin esfuerzo contenido de incorporación y educativo integral, asegurando experiencias de aprendizaje consistentes y accesibles para nuevos empleados globales.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo ayuda HeyGen a crear vídeos de actualización atractivos para la fuerza laboral global?
HeyGen actúa como un intuitivo Creador de Vídeos de Actualización para la Fuerza Laboral Global, permitiendo la creación fluida de vídeos de IA para comunicaciones internas en equipos globales. Utiliza avatares de IA y generación de texto a vídeo para entregar mensajes consistentes de manera eficiente.
¿Qué hace que HeyGen sea un generador de vídeos de IA efectivo para empresas?
HeyGen empodera a las empresas con herramientas robustas de creación de vídeos de IA, incluyendo avatares de IA, generación de voz en off y plantillas de vídeo personalizables. Esto acelera la producción de vídeos corporativos y asegura contenido de vídeo atractivo para diversas necesidades.
¿Puede HeyGen convertir guiones de texto en vídeos profesionales con branding?
Absolutamente, HeyGen sobresale en la generación de texto a vídeo, transformando tus guiones en vídeos dinámicos. Ofrece controles de branding completos, permitiéndote incorporar tu logo y colores para comunicaciones internas consistentes y profesionales.
¿Qué herramientas ofrece HeyGen para asegurar la accesibilidad de los vídeos para equipos globales?
HeyGen proporciona herramientas esenciales de IA como subtítulos/captions automáticos y generación de voz en off en varios idiomas para asegurar que tu contenido de vídeo atractivo llegue efectivamente a diversos equipos globales. Esto mejora la accesibilidad para las comunicaciones internas.