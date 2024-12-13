Creador de Vídeos de Actualización para la Fuerza Laboral Global: Simplifica la Comunicación Interna

Crea contenido de vídeo atractivo para tus equipos globales con texto a vídeo desde guion para una comunicación interna clara.

Crea un vídeo de 45 segundos para empleados internos de equipos globales, ofreciendo una actualización rápida sobre los logros recientes de la empresa. El estilo visual debe ser animado y profesional, con infografías dinámicas y una voz en off clara y entusiasta. Utiliza la capacidad de texto a vídeo de HeyGen para transformar fácilmente las actualizaciones escritas en una narrativa atractiva, fomentando una comunicación interna más sólida y celebrando el éxito de nuestros equipos globales.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña un vídeo de bienvenida de 60 segundos dirigido a las nuevas contrataciones internacionales que se unen a nuestra fuerza laboral. El tono debe ser cálido y amigable, incorporando avatares de IA diversos para representar a nuestro equipo global inclusivo. Este vídeo de incorporación presentará los valores de la empresa y los contactos clave, aprovechando la función de avatares de IA de HeyGen para crear una primera impresión personalizada y atractiva para nuestros nuevos miembros del equipo.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un contenido de vídeo atractivo de 30 segundos para todos los empleados, anunciando una nueva iniciativa a nivel de empresa. Visualmente, apunta a una estética moderna y atractiva con cortes rápidos y superposiciones de texto audaces, acompañados de una banda sonora enérgica. Este vídeo de compromiso de los empleados debe utilizar las plantillas y escenas de HeyGen para ensamblar rápidamente un anuncio profesional y cautivador que capte la atención y despierte entusiasmo.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un vídeo educativo de 50 segundos para la fuerza laboral global, explicando una nueva herramienta o proceso de software. El estilo visual debe ser limpio e instructivo, combinando grabaciones de pantalla con superposiciones animadas, todo respaldado por una voz en off calmada y clara. Para garantizar la máxima accesibilidad y claridad para nuestros diversos equipos globales, incorpora la función de subtítulos/captions de HeyGen, haciendo que esta creación de vídeo de IA sea accesible para todos.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Actualización para Equipos Globales

Crea sin esfuerzo actualizaciones de vídeo atractivas para tus equipos globales, asegurando una comunicación clara y fomentando la conexión en todas las zonas horarias.

1
Step 1
Crea tu Guion
Comienza escribiendo o pegando tu guion de actualización. Aprovecha el poder de la generación de texto a vídeo para transformar instantáneamente tu texto en una narrativa visual.
2
Step 2
Elige tu Avatar de IA
Selecciona entre una amplia gama de avatares de IA para entregar tu mensaje. Esta función permite un toque profesional y personalizado sin necesidad de una cámara.
3
Step 3
Mejora tu Vídeo
Mejora la accesibilidad y el compromiso de tu audiencia global añadiendo subtítulos/captions automáticos. También puedes personalizar elementos de branding para alinearlos con la identidad de tu empresa.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Una vez que tu vídeo esté perfecto, expórtalo en el formato de aspecto deseado. Tu contenido de vídeo atractivo está ahora listo para ser compartido con tus equipos globales.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Fomenta el Compromiso y la Moral de los Empleados

.

Desarrolla actualizaciones de vídeo inspiradoras y motivadoras para fomentar una cultura empresarial sólida y mejorar la conexión entre empleados globales diversos.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo ayuda HeyGen a crear vídeos de actualización atractivos para la fuerza laboral global?

HeyGen actúa como un intuitivo Creador de Vídeos de Actualización para la Fuerza Laboral Global, permitiendo la creación fluida de vídeos de IA para comunicaciones internas en equipos globales. Utiliza avatares de IA y generación de texto a vídeo para entregar mensajes consistentes de manera eficiente.

¿Qué hace que HeyGen sea un generador de vídeos de IA efectivo para empresas?

HeyGen empodera a las empresas con herramientas robustas de creación de vídeos de IA, incluyendo avatares de IA, generación de voz en off y plantillas de vídeo personalizables. Esto acelera la producción de vídeos corporativos y asegura contenido de vídeo atractivo para diversas necesidades.

¿Puede HeyGen convertir guiones de texto en vídeos profesionales con branding?

Absolutamente, HeyGen sobresale en la generación de texto a vídeo, transformando tus guiones en vídeos dinámicos. Ofrece controles de branding completos, permitiéndote incorporar tu logo y colores para comunicaciones internas consistentes y profesionales.

¿Qué herramientas ofrece HeyGen para asegurar la accesibilidad de los vídeos para equipos globales?

HeyGen proporciona herramientas esenciales de IA como subtítulos/captions automáticos y generación de voz en off en varios idiomas para asegurar que tu contenido de vídeo atractivo llegue efectivamente a diversos equipos globales. Esto mejora la accesibilidad para las comunicaciones internas.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo