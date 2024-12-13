Generador de Vídeos de Formación para Equipos Globales para Equipos de L&D
Crea vídeos de formación atractivos y multilingües para equipos globales con avatares de IA.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Produce un vídeo de formación sobre cumplimiento de 2 minutos que explique las nuevas regulaciones de privacidad de datos a todos los empleados actuales, enfatizando la importancia de su cumplimiento. Este contenido informativo está destinado a los equipos de L&D y a la fuerza laboral en general, utilizando las plantillas y escenas robustas de HeyGen para un flujo estructurado y convirtiendo texto legal complejo directamente en vídeo a través de Texto a vídeo desde guion. El estilo visual debe ser limpio y autoritario, con destacados de texto en pantalla, mientras que el audio permanece calmado e instructivo, reforzado por subtítulos completos para accesibilidad, mostrando su poder como un efectivo "generador de vídeos de IA" para "vídeos de formación" críticos.
Desarrolla un tutorial en vídeo conciso de 45 segundos que demuestre una nueva función en nuestro sistema CRM para nuestros equipos globales de ventas y soporte. Este vídeo dinámico debe dirigirse específicamente al personal de ventas y soporte en varias regiones, incorporando imágenes relevantes de la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen para ilustrar casos de uso prácticos. El contenido se generará eficientemente a partir de un guion escrito utilizando Texto a vídeo desde guion, apuntando a un estilo visual rápido e impactante con una pista de audio animada y clara, asegurando una rápida difusión de las actualizaciones de "formación de empleados".
Crea un módulo de desarrollo de liderazgo convincente de 60 segundos sobre comunicación intercultural efectiva para la gestión de nivel medio y superior dentro de nuestros equipos globales. Este vídeo pulido, dirigido a niveles de liderazgo, presentará avatares de IA diversos presentando conceptos clave con generación de voz en off profesional en una variedad de acentos. El estilo visual debe ser sofisticado y empático, utilizando imágenes metafóricas, y diseñado para una visualización versátil a través de redimensionamiento y exportaciones de relación de aspecto, destacando el papel de HeyGen en la creación de soluciones de "eLearning impulsadas por IA" para temas complejos relacionados con "equipos globales".
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Expande el Alcance de la Formación Global y la Producción de Cursos.
Empodera a los equipos de L&D para generar vídeos de formación diversos y contenido de eLearning impulsado por IA de manera eficiente, alcanzando equipos globales con facilidad.
Mejora el Compromiso en la Formación de Empleados.
Aprovecha las características del generador de vídeos de IA, avatares de IA y voces en off de IA para crear vídeos de formación de empleados altamente atractivos que mejoren la retención del conocimiento.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de formación impulsados por IA?
HeyGen es un avanzado generador de vídeos de IA que permite a los equipos de L&D transformar sin esfuerzo texto en vídeos de formación atractivos. Utiliza avatares de IA realistas y voces en off de alta calidad, simplificando significativamente la producción de contenido de formación para empleados.
¿Puede HeyGen soportar contenido multilingüe y accesibilidad para equipos globales?
Sí, HeyGen está diseñado para apoyar a equipos globales permitiendo la creación de contenido multilingüe. La plataforma genera automáticamente subtítulos precisos, asegurando que tus vídeos de formación sean accesibles y efectivos para audiencias diversas.
¿Qué opciones de personalización están disponibles para la marca de vídeos de formación con HeyGen?
HeyGen ofrece robustas características de personalización de marca, permitiendo a los usuarios integrar logotipos de la empresa, paletas de colores específicas y otros activos de marca directamente en sus vídeos de formación. Esto se logra fácilmente a través de su editor intuitivo de arrastrar y soltar y plantillas profesionales.
¿Qué tan eficiente es el proceso para crear vídeos de formación para empleados usando la plataforma de HeyGen?
Crear vídeos de formación para empleados con HeyGen es excepcionalmente eficiente, gracias a sus capacidades de texto a vídeo y su interfaz fácil de usar. Puedes producir rápidamente contenido de alta calidad, incluyendo formación sobre cumplimiento, sin requerir habilidades extensas de producción de vídeo.