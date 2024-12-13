Generador de Vídeos de Formación para Equipos Globales para Equipos de L&D

Crea vídeos de formación atractivos y multilingües para equipos globales con avatares de IA.

759/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un vídeo de formación sobre cumplimiento de 2 minutos que explique las nuevas regulaciones de privacidad de datos a todos los empleados actuales, enfatizando la importancia de su cumplimiento. Este contenido informativo está destinado a los equipos de L&D y a la fuerza laboral en general, utilizando las plantillas y escenas robustas de HeyGen para un flujo estructurado y convirtiendo texto legal complejo directamente en vídeo a través de Texto a vídeo desde guion. El estilo visual debe ser limpio y autoritario, con destacados de texto en pantalla, mientras que el audio permanece calmado e instructivo, reforzado por subtítulos completos para accesibilidad, mostrando su poder como un efectivo "generador de vídeos de IA" para "vídeos de formación" críticos.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un tutorial en vídeo conciso de 45 segundos que demuestre una nueva función en nuestro sistema CRM para nuestros equipos globales de ventas y soporte. Este vídeo dinámico debe dirigirse específicamente al personal de ventas y soporte en varias regiones, incorporando imágenes relevantes de la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen para ilustrar casos de uso prácticos. El contenido se generará eficientemente a partir de un guion escrito utilizando Texto a vídeo desde guion, apuntando a un estilo visual rápido e impactante con una pista de audio animada y clara, asegurando una rápida difusión de las actualizaciones de "formación de empleados".
Prompt de Ejemplo 3
Crea un módulo de desarrollo de liderazgo convincente de 60 segundos sobre comunicación intercultural efectiva para la gestión de nivel medio y superior dentro de nuestros equipos globales. Este vídeo pulido, dirigido a niveles de liderazgo, presentará avatares de IA diversos presentando conceptos clave con generación de voz en off profesional en una variedad de acentos. El estilo visual debe ser sofisticado y empático, utilizando imágenes metafóricas, y diseñado para una visualización versátil a través de redimensionamiento y exportaciones de relación de aspecto, destacando el papel de HeyGen en la creación de soluciones de "eLearning impulsadas por IA" para temas complejos relacionados con "equipos globales".
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Generador de Vídeos de Formación para Equipos Globales

Crea rápidamente vídeos de formación atractivos y precisos para tus equipos globales usando herramientas impulsadas por IA, mejorando el aprendizaje y la consistencia.

1
Step 1
Crea Tu Guion de Formación
Comienza creando o pegando tu guion de formación en el editor. Nuestra plataforma soporta texto a vídeo desde guion, transformando tus palabras en contenido visual atractivo.
2
Step 2
Selecciona Tu Avatar de IA y Escena
Elige entre una amplia gama de avatares de IA para representar tu marca o persona de formación. Personaliza tu vídeo con escenas y diseños atractivos.
3
Step 3
Genera Subtítulos Multilingües
Asegúrate de que tu formación llegue a todos los miembros del equipo global generando automáticamente subtítulos precisos en múltiples idiomas, haciendo el contenido accesible en todo el mundo.
4
Step 4
Exporta Tu Vídeo Finalizado
Revisa tu vídeo de formación generado por IA y expórtalo en el formato y relación de aspecto deseados, listo para su distribución inmediata a tus equipos globales.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Aclara Temas Complejos

.

Utiliza el generador de vídeos de IA para simplificar la formación sobre cumplimiento intrincado y temas técnicos, haciendo que los vídeos de formación sean más accesibles y comprensibles para todos los aprendices.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de formación impulsados por IA?

HeyGen es un avanzado generador de vídeos de IA que permite a los equipos de L&D transformar sin esfuerzo texto en vídeos de formación atractivos. Utiliza avatares de IA realistas y voces en off de alta calidad, simplificando significativamente la producción de contenido de formación para empleados.

¿Puede HeyGen soportar contenido multilingüe y accesibilidad para equipos globales?

Sí, HeyGen está diseñado para apoyar a equipos globales permitiendo la creación de contenido multilingüe. La plataforma genera automáticamente subtítulos precisos, asegurando que tus vídeos de formación sean accesibles y efectivos para audiencias diversas.

¿Qué opciones de personalización están disponibles para la marca de vídeos de formación con HeyGen?

HeyGen ofrece robustas características de personalización de marca, permitiendo a los usuarios integrar logotipos de la empresa, paletas de colores específicas y otros activos de marca directamente en sus vídeos de formación. Esto se logra fácilmente a través de su editor intuitivo de arrastrar y soltar y plantillas profesionales.

¿Qué tan eficiente es el proceso para crear vídeos de formación para empleados usando la plataforma de HeyGen?

Crear vídeos de formación para empleados con HeyGen es excepcionalmente eficiente, gracias a sus capacidades de texto a vídeo y su interfaz fácil de usar. Puedes producir rápidamente contenido de alta calidad, incluyendo formación sobre cumplimiento, sin requerir habilidades extensas de producción de vídeo.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo