Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo instructivo de 90 segundos para gerentes de TI y administradores de plataformas, describiendo el proceso de configuración para una nueva integración técnica. Emplea un estilo visual limpio y moderno con animaciones paso a paso y audio nítido. Utiliza la capacidad de texto a vídeo desde guion de HeyGen para producir eficientemente esta guía técnica, destacando la plataforma como una "plataforma de creación de vídeos" integral y un "editor de vídeos AI" inteligente para soluciones empresariales.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un breve análisis de 1 minuto dirigido a científicos de datos e investigadores de AI, mostrando un algoritmo novedoso para la interpretación de datos en tiempo real. El vídeo debe tener un estilo visual de alta tecnología y precisión con visualizaciones de datos dinámicas y un tono informativo. Aprovecha los avatares AI para presentar los hallazgos profesionalmente, ilustrando la capacidad de HeyGen en generar "análisis de vídeo AI" perspicaz y actuando como un "agente de vídeo AI" para demostraciones técnicas complejas.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un módulo de formación corporativa interna de 75 segundos para especialistas en L&D sobre las mejores prácticas de ciberseguridad, reforzando el conocimiento crítico para los empleados. El estilo visual debe ser atractivo y estructurado con texto claro en pantalla, apoyado por una voz profesional y alentadora. Implementa subtítulos/captions para accesibilidad y refuerzo, demostrando la efectividad de HeyGen en crear "vídeos de formación" pulidos y contenido "corporativo adaptable".
Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona un Creador de Vídeos de Análisis de Sistemas Globales

Transforma sin esfuerzo ideas complejas en contenido de vídeo atractivo. Aprovecha la AI para simplificar tu proceso de creación de vídeos, haciendo que el análisis avanzado sea accesible e impactante para tu audiencia.

Step 1
Crea Tu Guion de Vídeo
Comienza introduciendo tu guion de análisis. Nuestro avanzado **generador de vídeos AI** aprovechará su capacidad de Texto a vídeo desde guion para convertir automáticamente tu texto en un vídeo dinámico, formando la base de tu mensaje.
Step 2
Selecciona Elementos Visuales
Mejora tu vídeo eligiendo de una diversa biblioteca de **avatares AI** y visuales. Personaliza escenas para ilustrar perfectamente tus conceptos de análisis de sistemas globales, asegurando claridad y compromiso para tus espectadores.
Step 3
Genera Subtítulos
Asegura que tu análisis sea accesible para todos añadiendo automáticamente **subtítulos/captions** a tu vídeo. Esta función mejora la comprensión y amplía el alcance para audiencias diversas, incluidas aquellas con discapacidades auditivas.
Step 4
Exporta y Comparte
Finaliza tu **contenido de vídeo corporativo** exportándolo en varios formatos de aspecto para diferentes plataformas. Comparte fácilmente tus atractivos vídeos de análisis de sistemas globales con tu audiencia objetivo, desde equipos internos hasta canales públicos.

Simplifica Conceptos Complejos de Sistemas Globales

Transforma el análisis intrincado de sistemas globales en contenido de vídeo fácilmente digerible, aclarando ideas complejas para diversos espectadores.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo funciona HeyGen como generador de vídeos AI?

HeyGen es un generador de vídeos AI avanzado que transforma texto en vídeos atractivos con avatares AI realistas y voces en off naturales. Esta robusta plataforma de creación de vídeos simplifica la producción de contenido, haciendo accesibles vídeos de calidad profesional sin necesidad de habilidades complejas de edición de vídeo.

¿Qué controles avanzados de marca están disponibles en HeyGen?

HeyGen ofrece controles de marca completos, permitiendo a los usuarios subir logotipos personalizados, seleccionar colores de marca e incorporar medios propios. Además, puede generar automáticamente subtítulos y captions, asegurando la consistencia de la marca y la accesibilidad en todo el contenido de vídeo corporativo.

¿Cómo pueden los avatares AI de HeyGen mejorar la producción de vídeos?

Los avatares AI realistas de HeyGen sirven como poderosos presentadores digitales, capaces de entregar guiones con una variedad de expresiones y estilos de voz. Estos agentes de vídeo AI son centrales en su plataforma de texto a vídeo, reduciendo drásticamente el tiempo y costo asociados con la creación tradicional de vídeos.

¿HeyGen ofrece integración API para la generación automatizada de vídeos?

Sí, HeyGen soporta una integración API robusta, permitiendo una generación automatizada de vídeos sin problemas directamente desde sus sistemas existentes. Esto permite a los equipos de marketing de contenido escalar eficientemente su producción de vídeos para diversas necesidades, desde vídeos para redes sociales hasta vídeos de formación, todo sin intervención manual.

