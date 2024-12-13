Generador de Vídeos de Operaciones Globales para Equipos Empresariales

Logra eficiencia en el flujo de trabajo y transmite mensajes consistentes a tus equipos globales con plantillas y escenas personalizables.

Crea un vídeo explicativo convincente de 45 segundos diseñado para propietarios de pequeñas empresas y gerentes de marketing que buscan simplificar servicios complejos. El estilo visual debe ser moderno y enérgico, utilizando animaciones vibrantes y una voz en off de IA amigable y optimista. Destaca lo fácil que es transformar un guion simple en un vídeo pulido usando Texto a vídeo desde guion y avatares de IA realistas.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo informativo de 60 segundos dirigido a equipos de comunicación corporativa multinacionales y departamentos de RRHH, mostrando cómo un generador de vídeos de operaciones globales puede mejorar las comunicaciones internas. El vídeo debe tener una estética visual profesional y limpia con avatares de IA diversos que representen equipos globales y contar con generación de voz en off de alta calidad en múltiples idiomas, complementada con subtítulos precisos para accesibilidad.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un anuncio dinámico de 30 segundos para redes sociales dirigido a especialistas en marketing digital y creadores de contenido, demostrando el potencial creativo de una plataforma de vídeo de IA. El estilo visual debe ser impactante y rápido, con música de tendencia y transiciones fluidas, incorporando elementos de marca personalizados. Muestra la versatilidad de las plantillas y escenas pre-diseñadas para generar rápidamente contenido de marketing cautivador.
Prompt de Ejemplo 3
Elabora un vídeo conciso de actualización corporativa de 50 segundos dirigido a gerentes de operaciones y profesionales de TI en grandes empresas, ilustrando cómo un Generador de Vídeos de Operaciones Empresariales puede impulsar la eficiencia del flujo de trabajo. Adopta un estilo visual elegante e informativo, incorporando visualizaciones de datos sutiles y una narración clara y autoritaria. Asegura un alcance global y facilidad de compartición utilizando subtítulos precisos y la capacidad de redimensionar y exportar en diferentes relaciones de aspecto para varias plataformas.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Generador de Vídeos de Operaciones Globales

Transforma directrices operativas complejas y formación en contenido de vídeo atractivo y accesible de manera rápida y eficiente para tu fuerza laboral global.

1
Step 1
Crea tu Contenido
Comienza pegando tu guion o usando plantillas predefinidas. Nuestra plataforma utiliza tecnología avanzada de Texto a vídeo para generar instantáneamente escenas a partir de tu texto, haciendo que la creación de contenido sea intuitiva y rápida.
2
Step 2
Elige tus Avatares de IA
Selecciona de una diversa biblioteca de avatares de IA para representar tu marca o portavoces. Estos presentadores digitales realistas transmitirán tu mensaje con expresiones y movimientos naturales para cualquier escenario de operaciones globales.
3
Step 3
Añade Voces en Off Multilingües
Mejora la claridad y accesibilidad para tu audiencia internacional utilizando nuestra generación de voces en off de IA, disponible en numerosos idiomas. Esto asegura que tu mensaje resuene globalmente.
4
Step 4
Exporta e Integra
Finaliza tu vídeo con personalización de marca y expórtalo en varios formatos de aspecto para diversas plataformas. Esto asegura que tus vídeos de operaciones globales se integren sin problemas en tus flujos de trabajo existentes, mejorando la eficiencia del flujo de trabajo.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Comunicación Interna Simplificada

.

Produce mensajes de vídeo consistentes e inspiradores para equipos globales, asegurando la alineación con la visión de la empresa y las actualizaciones operativas.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo facilita HeyGen la generación creativa de vídeos usando IA?

HeyGen empodera a los usuarios para crear vídeos atractivos con capacidades avanzadas de IA. Puedes transformar texto en vídeo usando avatares de IA realistas y generar voces en off naturales de IA, mejoradas por una biblioteca de plantillas y escenas profesionales.

¿Puede HeyGen simplificar la producción de vídeos para operaciones empresariales?

Sí, HeyGen es un Generador de Vídeos de Operaciones Empresariales diseñado para aumentar la eficiencia del flujo de trabajo. Permite a los equipos simplificar operaciones y colaborar efectivamente en proyectos de vídeo, haciendo que la creación de vídeos complejos sea simple y rápida.

¿Qué opciones de personalización y branding ofrece HeyGen para vídeos explicativos?

Como un potente creador de vídeos explicativos, HeyGen ofrece amplias características de personalización de marca, incluyendo controles de logotipo y color. También puedes utilizar diversas plantillas y escenas para asegurar que tus vídeos reflejen consistentemente la identidad única de tu marca en nuestra plataforma de vídeo de IA.

¿Qué características de comunicación global ofrece HeyGen para contenido de vídeo?

HeyGen actúa como un generador de vídeos de operaciones globales al soportar amplias capacidades lingüísticas. Genera automáticamente subtítulos y ofrece voces en off de IA en más de 140 idiomas, permitiendo una comunicación efectiva entre audiencias diversas.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo