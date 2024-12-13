Creador de Vídeos de Incorporación Global: Crea Vídeos de Formación Atractivos

Crea sin esfuerzo vídeos de incorporación personalizados y multilingües con avatares de AI para involucrar a los empleados a nivel mundial.

Imagina transformar tu proceso de incorporación global en una experiencia atractiva y coherente para cada nuevo empleado, sin importar dónde se encuentren. Este vídeo de 60 segundos está dirigido a gerentes de RRHH y profesionales de L&D en corporaciones multinacionales, mostrando cómo un creador de vídeos de incorporación global puede unificar la formación. Visualmente, debe ser elegante y profesional con un toque de animación amigable, complementado por una voz en off clara y optimista. Destaca el poder de usar los avatares de AI de HeyGen para presentar información clave, asegurando una voz de marca coherente en todo el contenido localizado.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Prompt de Ejemplo 1
Empodera a tus nuevos empleados con una experiencia de incorporación verdaderamente personalizada que los haga sentir valorados desde el primer día. Este anuncio de 45 segundos está diseñado para propietarios de pequeñas y medianas empresas y equipos de L&D, ilustrando lo fácil que es producir contenido atractivo. Presenta un estilo visual moderno y limpio con música de fondo inspiradora y una voz en off profesional motivadora. Demuestra cómo la capacidad de texto a vídeo de HeyGen permite la creación rápida de vídeos de incorporación personalizados adaptados a roles o departamentos individuales.
Prompt de Ejemplo 2
Rompe las barreras del idioma en la formación de tus empleados y da la bienvenida a una fuerza laboral diversa con contenido inclusivo. Este mensaje de 30 segundos está dirigido a empresas globales y departamentos de formación que luchan con la localización. El estilo visual debe ser dinámico y vibrante, presentando a miembros de equipos diversos y cambios rápidos de escena, acompañado de música sutil y edificante. Enfatiza la robusta función de generación de voz en off de HeyGen, mostrando cómo permite la creación de contenido de vídeo multilingüe sin esfuerzo para un alcance verdaderamente global.
Prompt de Ejemplo 3
Optimiza tu flujo de trabajo de creación de vídeos y cautiva a los nuevos empleados con contenido profesional de alta calidad sin necesidad de habilidades extensas de edición de vídeo. Este vídeo de 60 segundos está dirigido a departamentos de RRHH y reclutadores que buscan soluciones de vídeo eficientes. Debe adoptar un estilo visual ilustrativo y rápido que haga que los procesos complejos parezcan simples, acompañado de música alegre y alentadora y una narración clara. Ilustra la facilidad de uso centrándote en las plantillas y escenas pre-diseñadas de HeyGen, mostrando cómo proporcionan un inicio rápido para cualquier proyecto de vídeo de incorporación.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Creador de Vídeos de Incorporación Global

Crea vídeos de incorporación personalizados y multilingües a escala con una plataforma impulsada por AI, asegurando que cada nuevo empleado se sienta conectado desde el primer día, sin importar su ubicación.

1
Step 1
Crea Vídeos de Incorporación Personalizados
Comienza escribiendo tu guion de incorporación. Nuestra plataforma utiliza tecnología avanzada de texto a vídeo para transformar tu texto en contenido de vídeo atractivo, permitiéndote crear fácilmente vídeos de incorporación personalizados para cada nuevo miembro del equipo.
2
Step 2
Selecciona Avatares de AI y Voces en Off
Mejora tu vídeo con avatares de AI realistas que transmiten tu mensaje. Elige entre una diversa biblioteca de avatares y combínalos con voces en off generadas por AI, asegurando que tus vídeos de incorporación global tengan un orador consistente y profesional.
3
Step 3
Aplica Tus Elementos de Marca
Integra la marca única de tu empresa utilizando nuestros controles de marca integrales. Añade fácilmente tu logo, colores de marca y otros elementos visuales para crear un aspecto profesional y coherente que refuerce tu identidad corporativa en todo el contenido creado con nuestra herramienta de creación de vídeos.
4
Step 4
Exporta y Escala la Incorporación Global
Finaliza tu vídeo y expórtalo en varios formatos y relaciones de aspecto utilizando nuestra función de redimensionamiento y exportación de relaciones de aspecto. Comparte fácilmente tu contenido para dar la bienvenida eficientemente a nuevos empleados en todo el mundo, facilitando la incorporación de vídeos a escala para tu equipo en crecimiento.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Simplifica Explicaciones Complejas de Incorporación

.

Transforma detalles de productos intrincados o guías de procedimientos en explicaciones de vídeo claras y atractivas para una incorporación más efectiva.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear vídeos de incorporación personalizados para una audiencia global?

HeyGen, una plataforma impulsada por AI, te permite producir fácilmente vídeos de incorporación personalizados utilizando avatares de AI y capacidades de texto a vídeo. También puedes utilizar funciones de localización de vídeo para atender a una audiencia global, haciendo que cada empleado se sienta bienvenido con un creador de vídeos de incorporación global.

¿Qué papel juegan los avatares de AI en la ampliación de los esfuerzos de incorporación de vídeos con HeyGen?

Los avatares de AI realistas de HeyGen permiten una incorporación de vídeos eficiente a gran escala al transformar texto en contenido de vídeo atractivo sin necesidad de filmación tradicional. Esto simplifica significativamente la creación de vídeos de incorporación de empleados consistentes y de alta calidad en toda tu organización.

¿Puedo personalizar las plantillas de vídeos de incorporación de HeyGen para que coincidan con la identidad de mi marca?

¡Absolutamente! HeyGen ofrece una variedad de plantillas de vídeos de incorporación que puedes personalizar completamente con el logo y los colores de tu marca. Esto asegura que cada vídeo de incorporación de empleados refleje la identidad única de tu empresa mientras proporciona una experiencia profesional a través de nuestra herramienta de creación de vídeos.

¿Cómo apoya HeyGen la creación de vídeos multilingües para equipos diversos?

HeyGen simplifica la creación de vídeos multilingües permitiéndote generar voces en off y subtítulos en varios idiomas directamente desde tu guion. Esta capacidad asegura que tus vídeos de incorporación global sean accesibles y efectivos para equipos diversos en todo el mundo a través de una localización de vídeo avanzada.

