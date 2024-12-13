Creador de Vídeos de Incorporación Global: Crea Vídeos de Formación Atractivos
Crea sin esfuerzo vídeos de incorporación personalizados y multilingües con avatares de AI para involucrar a los empleados a nivel mundial.
Empodera a tus nuevos empleados con una experiencia de incorporación verdaderamente personalizada que los haga sentir valorados desde el primer día. Este anuncio de 45 segundos está diseñado para propietarios de pequeñas y medianas empresas y equipos de L&D, ilustrando lo fácil que es producir contenido atractivo. Presenta un estilo visual moderno y limpio con música de fondo inspiradora y una voz en off profesional motivadora. Demuestra cómo la capacidad de texto a vídeo de HeyGen permite la creación rápida de vídeos de incorporación personalizados adaptados a roles o departamentos individuales.
Rompe las barreras del idioma en la formación de tus empleados y da la bienvenida a una fuerza laboral diversa con contenido inclusivo. Este mensaje de 30 segundos está dirigido a empresas globales y departamentos de formación que luchan con la localización. El estilo visual debe ser dinámico y vibrante, presentando a miembros de equipos diversos y cambios rápidos de escena, acompañado de música sutil y edificante. Enfatiza la robusta función de generación de voz en off de HeyGen, mostrando cómo permite la creación de contenido de vídeo multilingüe sin esfuerzo para un alcance verdaderamente global.
Optimiza tu flujo de trabajo de creación de vídeos y cautiva a los nuevos empleados con contenido profesional de alta calidad sin necesidad de habilidades extensas de edición de vídeo. Este vídeo de 60 segundos está dirigido a departamentos de RRHH y reclutadores que buscan soluciones de vídeo eficientes. Debe adoptar un estilo visual ilustrativo y rápido que haga que los procesos complejos parezcan simples, acompañado de música alegre y alentadora y una narración clara. Ilustra la facilidad de uso centrándote en las plantillas y escenas pre-diseñadas de HeyGen, mostrando cómo proporcionan un inicio rápido para cualquier proyecto de vídeo de incorporación.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Crea Vídeos de Incorporación Global a Escala.
Genera rápidamente vídeos de incorporación multilingües y distribúyelos a una audiencia global de nuevos empleados, usuarios o clientes.
Aumenta el Compromiso y la Retención en la Incorporación.
Utiliza AI para crear vídeos de incorporación dinámicos que mejoren el compromiso del aprendiz y mejoren la retención de conocimientos para los nuevos empleados.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear vídeos de incorporación personalizados para una audiencia global?
HeyGen, una plataforma impulsada por AI, te permite producir fácilmente vídeos de incorporación personalizados utilizando avatares de AI y capacidades de texto a vídeo. También puedes utilizar funciones de localización de vídeo para atender a una audiencia global, haciendo que cada empleado se sienta bienvenido con un creador de vídeos de incorporación global.
¿Qué papel juegan los avatares de AI en la ampliación de los esfuerzos de incorporación de vídeos con HeyGen?
Los avatares de AI realistas de HeyGen permiten una incorporación de vídeos eficiente a gran escala al transformar texto en contenido de vídeo atractivo sin necesidad de filmación tradicional. Esto simplifica significativamente la creación de vídeos de incorporación de empleados consistentes y de alta calidad en toda tu organización.
¿Puedo personalizar las plantillas de vídeos de incorporación de HeyGen para que coincidan con la identidad de mi marca?
¡Absolutamente! HeyGen ofrece una variedad de plantillas de vídeos de incorporación que puedes personalizar completamente con el logo y los colores de tu marca. Esto asegura que cada vídeo de incorporación de empleados refleje la identidad única de tu empresa mientras proporciona una experiencia profesional a través de nuestra herramienta de creación de vídeos.
¿Cómo apoya HeyGen la creación de vídeos multilingües para equipos diversos?
HeyGen simplifica la creación de vídeos multilingües permitiéndote generar voces en off y subtítulos en varios idiomas directamente desde tu guion. Esta capacidad asegura que tus vídeos de incorporación global sean accesibles y efectivos para equipos diversos en todo el mundo a través de una localización de vídeo avanzada.