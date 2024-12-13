Creador de Vídeos de Noticias Globales: Contenido Profesional y Rápido con IA

Produce emisiones de noticias atractivas con avatares de IA realistas, entregando tus historias globales con un auténtico presentador de noticias de IA.

Crea un vídeo de noticias de última hora de 45 segundos para usuarios de redes sociales, con gráficos urgentes y audaces y una locución generada por IA clara y concisa, aprovechando la capacidad de generación de locuciones de HeyGen para ofrecer actualizaciones inmediatas.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña un informe en profundidad de 60 segundos sobre un evento global específico, dirigido a lectores de noticias en línea y educadores, utilizando una estética visual pulida de estilo documental con un avatar de IA autoritario presentando los hechos clave, hecho posible por la función de avatares de IA de HeyGen.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un resumen diario de noticias de 30 segundos para viajeros ocupados, utilizando un estilo visual limpio y profesional basado en plantillas, complementado con música de fondo animada y subtítulos generados automáticamente, destacando la simplicidad de la función de Subtítulos/captions de HeyGen para una rápida comprensión.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un análisis de tendencias globales de 50 segundos para profesionales de negocios y analistas de mercado, incorporando visuales modernos basados en datos y metraje de archivo dinámico, presentado con una voz de IA calmada e informativa derivada de un guion, mostrando la funcionalidad de Texto a vídeo desde guion de HeyGen.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Noticias Globales

Produce fácilmente vídeos de noticias globales profesionales en minutos, transformando guiones en emisiones atractivas con herramientas impulsadas por IA y un flujo de trabajo intuitivo.

1
Step 1
Pega Tu Guion de Noticias
Comienza pegando tu guion de noticias preparado en el editor. Nuestra plataforma utiliza capacidades avanzadas de Texto a vídeo desde guion para generar instantáneamente un guion gráfico de vídeo dinámico.
2
Step 2
Selecciona un Presentador de Noticias de IA
Elige entre una diversa selección de avatares de IA realistas para ser tu presentador de noticias dedicado, entregando tu informe global con profesionalismo y atractivo auténtico.
3
Step 3
Añade Visuales Atractivos
Mejora tus segmentos de noticias incorporando fácilmente medios de archivo relevantes de nuestra biblioteca completa, o sube tus propios recursos para enriquecer visualmente tu historia.
4
Step 4
Genera y Exporta Tu Emisión
Finaliza tu vídeo de noticias con subtítulos automáticos y locuciones generadas automáticamente. Exporta tu emisión de alta calidad, lista para distribución global a través de varias plataformas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Expande el Alcance de Noticias Globales

.

Produce segmentos más informativos y contenido explicativo para llegar efectivamente a una audiencia global más amplia con noticias críticas.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen transformar mi producción de vídeos de noticias?

HeyGen te permite crear vídeos de noticias profesionales de manera eficiente utilizando su avanzado estudio de transmisión por IA. Puedes aprovechar plantillas de vídeo pre-diseñadas y presentadores de noticias de IA realistas para producir contenido de vídeo de noticias globales de manera rápida.

¿Puede HeyGen crear vídeos atractivos para redes sociales directamente desde un guion?

Absolutamente, HeyGen simplifica la creación de vídeos para redes sociales transformando sin problemas tus guiones en vídeos dinámicos. Utiliza avatares de IA realistas y generación avanzada de locuciones, combinados con una edición intuitiva de arrastrar y soltar, para una generación de vídeo creativa de principio a fin.

¿Qué control creativo ofrece HeyGen para efectos de vídeo y branding?

HeyGen proporciona un control creativo extenso a través de su editor de vídeo en línea, permitiéndote aplicar varios efectos y filtros de vídeo. También puedes implementar controles de branding sólidos con tu logotipo y colores, integrando medios de archivo y gráficos personalizados para una narración visual mejorada.

¿Cómo apoya HeyGen la creación de contenido de noticias en múltiples idiomas y para audiencias globales?

HeyGen te permite llegar a una audiencia global creando vídeos de noticias en múltiples idiomas con generación de locuciones realistas. Utiliza diversos avatares de IA para entregar contenido localizado sin esfuerzo, haciendo de HeyGen un creador esencial de vídeos de noticias globales para la transmisión internacional.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo